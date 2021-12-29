День памяти пророка Аггея 29 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Декабрь богат на православные праздники, и в конце года верующие вновь отправляются на богослужение, чтобы помолиться святому пророку Аггею, снискать его покровительство и вступить в новый год с чистыми помыслами.

Ежегодно 29 декабря церковь отмечает день памяти святого пророка Аггея. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют вознести молитвы православному святому, чтобы заручиться поддержкой высших сил, оставить все невзгоды в уходящем году и очистить души от негатива.

Святой пророчествовал за 500 лет до Рождества Христова, и его главным посланием к иудеям стала просьба достроить Иерусалимский храм, чтобы в нем «Слову Безначальному в последних временах явитися». Пророк Аггей указал на то, что причиной всех бед является религиозное равнодушие, с которым нужно бороться и просвещать людей. Его пророчество сбылось, и храм был достроен, а слово Божие начало распространение, касаясь каждого из нас.

Что можно делать 29 декабря православным верующим

В день праздника церковь не запрещает заниматься мирской работой: стирка, глажка, готовка и прочие дела будут уместными. Важно лишь приступать к каждому делу с молитвой и благодарить Господа за дарованную возможность радоваться каждому дню.

29 декабря можно собрать своих близких людей для праздничного обеда и ужина, вознесения общих молитв благодарности и укрепления семейных уз. Те близкие, с которыми есть разногласия, также приглашаются: у них просят прощения, чтобы не входить в 2022 год с тяжелым грузом вины на душе.

Праздничный день — время искренних молитв и посещения церкви. Верующие отправляются на службы, чтобы вознести просьбы пророку Аггею, а также попросить благословения у высших сил. Считается, что пророк помогает найти свое истинное предназначение, обрести здоровье и справиться с любыми невзгодами на пути.

29 декабря продолжается пост, поэтому верующие соблюдают предписания церкви, употребляя в пищу скромную еду.

В народных традициях на Аггеев день принято разжигать костры, наблюдая за пламенем. Если оно быстро угасает, то Святки пройдут при ясной морозной погоде.

Что нельзя делать 29 декабря

В праздничный день возбраняется ругаться, сквернословить, хитрить и потакать вредным привычкам. 29 декабря не посещают увеселительных мероприятий и не устраивают шумных вечеринок. Возбраняется и бездействие: лень и нежелание трудиться не приведут к благополучной жизни.

По традиции день памяти пророка проводят в кругу семьи. Важно не расставаться с близкими, чтобы не потерять родственных связей и не остаться в одиночестве наедине со своими проблемами.

В народе на Аггея не ремонтировали обувь, не утаивали правду и не ссорились. Такие запреты помогают и по сей день привлекать счастье и обходить стороной невзгоды.

Еще одна народная традиция — не оставлять кошелек пустым. Считается, что в день праздника полный кошелек обеспечит финансовую удачу на весь год. В этот день не дают в долг, не берут кредитов и не отдают ни копейки, чтобы привлечь денежное счастье.