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Дмитрий Шепелев показал 8-месячного сына и оценил уходящий год

Дмитрий Шепелев показал 8-месячного сына и оценил уходящий год
38-летний телеведущий Дмитрий Шепелев показал младшего сына  около елки и рассказал, что он с ней делает. А также вспомнил самые важные события 2021 года. Дмитрий Шепелев освободился от новогодних съемок и выбрал время, чтобы украсить дом к Новому году. Грядущий праздник телеведущий встретит в расширенном составе. В марте Шепелев стал отцом второй раз. Его новая возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова подарила ему сына Тихона. Шепелев поделился фото, на котором украшает елку, в то время как 8-месячный малыш ползает рядом. Тихон скоро первый раз в своей жизни встретит Новый год. Мальчик с интересом наблюдает за происходящим. Телеведущий отметил, что украшенная ёлка пока не интересует Тихона. По словам звездного отца, мальчику больше нравятся горящие огоньки. «Любит грызть гирлянду. А ёлку в рот не берет, и слава Богу», — сообщил Шепелев.
Дмитрий Шепелев с сыном Тихоном Звездный отец признался, что маленький сын его изменил. Шепелев рассказал о необычной привычке, которую приобрел во время общения с Тихоном. Телеведущий и его возлюбленная также воспитывают детей от прошлых союзов: сына Дмитрия от Жанны Фриске и дочь Екатерины от прошлого брака. Шепелев признался, что пока с трудом ощущает новогоднее настроение. «Меня не покидает мысль, что про подарок кому-то я всё-таки забыл. А так всё норм. Главное, ёлка не осыпается. Два года назад поставил ёлку в начале декабря, а к середине месяца она высохла и осыпалась. Пришлось заказывать новую», — рассказал телеведущий.
Дмитрий Шепелев с сыновьямии Екатерина Тулупова Телеведущий также назвал три самых запоминающихся события года. «Рождение Тихона, спортивные успехи Платона и путешествие с Катей на Сицилию», признался Шепелев. Пока Дмитрий занимается с детьми, Екатерина взяла небольшой перерыв от семейных забот. Молодая мама побывала в Санкт-Петербурге, где отправилась с подругами на каток и посетила необычную экскурсию.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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