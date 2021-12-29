Доктор Мясников: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)

Ленинградское детство и юность Александра Мясникова

Неожиданный поворот

Заграничное бытие: продолжение

Новый поворот

Политическая деятельность

Личная жизнь доктора Мясникова

Александр Леонидович, более известный в широких кругах телезрителей и читателей его книг как доктор Мясников, – человек интереснейшей биографии, личная жизнь которого все еще служит предметом интереса журналистов, несмотря на то что ему уже 68 лет. Интересный факт его жизненного пути – принадлежность к медицинской династии, насчитывающей уже 4 поколения. Это люди, сумевшие прославиться и добиться жизненного успеха, отчасти благодаря несомненной одаренности, а в какой-то степени – за счет поддержки и известности отцов и дедов.Александр Леонидович – полный тезка своего знаменитого деда, того самого, который был в советское время председателем Всероссийского общества терапевтов. Так же, как его сын, Леонид Александрович – полный тезка своего деда, Леонида Александровича, кандидата медицинских наук, отца доктора Мясникова, чья биография и личная жизнь начинаются с упоминания о том, что он родился в известной семье:Его прадед Л. А. Мясников был земским лекарем, что подтверждает семейный музей в Тверской области.О заслугах деда свидетельствует факт, что он наблюдал И. В. Сталина в последние годы его жизни и был членом Академии наук.Возможно, и отец, который ушел из семьи, когда сыну было шесть лет, и женился повторно, тоже стал бы светилом отечественной науки, но он умер в 45 лет от диагностированного рака почки.Мать, известный врач-геронтолог, Ольга Халиловна Алиева, воспитывавшая сына вместе с отчимом-писателем И. Дорбой, умерла совсем недавно, в 92 года.О ленинградском детстве известно совсем немного и, хотя доктора называют потомственным ленинградцем, по окончании школы он поступил по настоянию отца в мединститут им. Пирогова в Москве, а ординатуру и аспирантуру закончил в институте клинической кардиологии, который носит имя его знаменитого деда. Вот почему одни биографы пытаются оправдать его выбор, говоря, что он хотел быть шофером и не помышлял о врачебной деятельности, а другие – что с такой историей поколений у него и не было другого выбора. Все было заранее предопределено. И диссертация, которую он защитил в 28-летнем возрасте, – тоже дело не случайное.Сын доктора Мясникова от второй жены, Леонид Александрович, тоже мог бы причисляться к новому поколению известной российской и советской династии, если бы не два обстоятельства – он гражданин Франции и учится в Сорбонне на фармацевта.Ничего не сообщая близким родственникам, Александр Леонидович решил подзаработать денег и одновременно посвятить себя новой для него, но интересной отрасли – военной медицине. Как врач общей практики, он сначала работал с геологической разведкой в Мозамбике, затем в Намибии, оттуда через год, уже старшим в группе врачей-консультантов из Советского Союза, перешел в правительственный госпиталь в Анголе.Оттуда привез незабываемые воспоминания о болезнях, людях, истощенных войной, болезнями и эпидемиями, постоянным недоеданием, смертях взрослых и детей, у которых была вирусная пневмония, вызванная корью.Как и многие известные деятели отечественной науки и культуры, после распада Союза свою биографию и личную жизнь доктор Мясников продолжил за границей. Для этого всегда были оправданием суровые 90-е, отсутствие работы в России, открывавшиеся за внезапно павшим железным занавесом перспективы:сначала – работа врачом при посольстве РФ во Франции;затем – повторная ординатура в Штатах, подтверждение специальности врача общей практики (советского диплома оказалось недостаточно);там же – получение звания врача высшей категории.М. Абызов, журналист новостного издания: «Доктор Мясников вернулся в начале нового столетия в Россию вовсе не потому, что его замучила ностальгия. Несколько лет в Москве он организовывал работу частных американских клиник, а затем получил приглашение на должность главного врача в Кремлевской больнице, где проработал около года. Фактически самая высокая и престижная должность в РФ благодаря знакомствам и связям не составила для него проблем (хоть он и говорит о том, что наладил финансирование и строил дальнейшие планы). Препятствием стала невозможность еженедельно ездить в Париж к сыну. Он думал, что для него закон о режимном объекте – не помеха, но после серьезного разговора об этом с поста был вынужден уйти».В 2010 году, после ухода из Кремлевской больницы Александр Леонидович стал главврачом ГКБ им. Жадкевича, и по сей день числится на этом посту. Однако довольно высокая должность (даже для столицы) не помешала ему стать телеведущим – сначала на Третьем канале, а затем на ТВЦ. Затем последовало приглашение к В. Соловьеву в «Полный контакт» и на Радио ФМ. Однако настоящую известность и узнаваемость ему принесла пятничная программа «О самом главном», известная в народе как «Спросите доктора».По некоторым данным, этот проект запускался как альтернатива эпатажным шоу Е. Малышевой, но заметной конкуренции им не составила, хотя и обрела свою довольно обширную зрительскую аудиторию.Доктор Мясников был доверенным лицом президента России на очередных выборах, затем представлял нынешнего мэра Москвы на выборах в московское правительство. Он был официальным представителем ИЦ по мониторингу коронавируса, созданному для снижения напряженности и тревожности среди населения. В сентябре 2021 стал вести программу на религиозном канале, рассказывая о случаях чудесных исцелений по молитвам во здравие.Неоднократно подвергался критике от других врачей, особенно вирусологов и эпидемиологов, за позицию и высказывания по пандемии коронавируса.Первая жена Инна появилась на 4-м курсе мединститута. Брак продлился 3 года и пришелся на время, когда у Александра Мясникова умирал от рака отец. Женщина не выдержала трагедии и ушла к другому. Со второй женой, красавицей Натальей Колпакчи, он познакомился, когда они оба состояли в браке. Поженившись, вместе уехали в Африку. Сын, по семейной легенде, был зачат во Франции после визита двух экстрасенсов. По другой версии, Мясников считал, что рожать жене поздно, но она настояла на своем и родила сына.Пока Наталья страдала от алкоголизма, Мясников искал утешения у другой женщины, там у него родилась дочь Полина. По его утверждениям, дети – самое главное, что у него есть в жизни.Доктор Мясников – известный врач, телеведущий, продолжатель врачебной династии. Окончил московский мединститут, защитил диссертацию. Работал в Африке, во Франции и США. Был главврачом кремлевской больницы.Сейчас Александр Мясников – публицист и известный телеведущий, принимает активное участие в политических событиях в стране.