Forbes: Павел Дуров возглавил рейтинг российских миллиардеров, разбогатевших в 2021 году

Вадим Карасев

Основатель Telegram Павел Дуров занял первую строчку рейтинга российских миллиардеров, разбогатевших в 2021 году. Об этом сообщает издание Forbes.

Состояние бизнесмена за этот год выросло на 13,81 миллиарда долларов и составило 17,24 миллиарда долларов. Значительно увеличить свой капитал Дурову удалось благодаря тому, что в марте Telegram впервые разместил собственные облигации, чем привлек 1 миллиард долларов на рынке.





Второе место в рейтинге досталось основательнице компании Wildberries Татьяне Бакальчук. Ее состояние выросло на 11,92 миллиарда долларов. В этом году Бакальчук также стала самой богатой женщиной России.

Третье место — у основного акционера "Еврохима" и СУЭК Андрея Мельниченко. Его состояние за этот год выросло на 10,60 миллиарда долларов.

В целом состояние российских миллиардеров выросло за год на 101,4 миллиарда долларов.

Топ-10 российских миллиардеров, разбогатевших в 2021 году

1. Павел Дуров — на 13,81 миллиарда долларов.

2. Татьяна Бакальчук — на 11,92 миллиарда долларов.3. Андрей Мельниченко — на 10,6 миллиарда долларов.4. Алексей Мордашов и семья — на 6,83 миллиарда долларов.5. Вагит Алекперов — на 6,44 миллиарда долларов.6. Игорь и Дмитрий Бухманы — на 4,76 миллиарда долларов каждый.7. Геннадий Тимченко — на 4,35 миллиарда долларов.8. Леонид Михельсон — на 4,21 миллиарда долларов.9. Олег Тиньков — на 3,42 миллиарда долларов.10. Леонид Федун и семья — на 3,41 миллиарда долларов.

Мариана Панкина