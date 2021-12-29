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Forza Horizon 5 — лучшая игра с открытым миром в 2021 году, по версии PC Gamer

Forza Horizon 5 — лучшая игра с открытым миром в 2021 году, по версии PC Gamer


Известные игровые издания продолжают подводить итоги года, и журнал/портал PC Gamer среди них. Журналисты издания опубликовали результаты в номинации «Лучшая игра с открытым миром 2021 года». Победителем стал гоночный проект Playground Games — игра Forza Horizon 5.

Журналисты PC Gamer отмечают, что в Forza Horizon 5 открытый мир не только большой и разнообразный, но и насыщенный с точки зрения игровых события. Каждая иконка на карте мира в Forza Horizon 5 — это гарантия того, что игрока ждет развлечение на автомобиле. При этом PC Gamer отмечает, что сама Мексика в качестве локации для гоночного проекта была выбрана удачно, открытый мир в игре способен удивлять биомами — «обширные дюны морей впадают в вулканические горы и снова уходят в корявые джунгли».


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Напомним, ранее PC Gamer назвали лучшим шутером от первого лица игру Halo Infinite. Портал пока не определился с проектом, который заслужил звание «Игра года».

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По материалам: newxboxone

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