Гарик Харламов высказался о рукоблудии

Артист Гарик Харламов рассказал о последствии развода с Кристиной Асмус. Когда-то супруги были одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Звезды редко распространялись о проблемах в отношениях. Поэтому, когда же в 2020-м они сообщили о разводе, многие поклонники даже не поверили. И вот в октябре 2020 года состоялся официальный развод. По решению суда дочь пары осталась жить с матерью, но регулярно видится с отцом. И если Кристина Асмус неохотно комментирует личную жизнь, то Харламов то и дело подшучивает над семейным кризисом. Вот и в эфире шоу «Зашкварные истории» на YouTube-канале «Кликклак» он вспомнил про тяжелый разрыв. «Интересно, а можно зашиться от дрочки? Я просто развелся недавно», — пошутил Харламов в ответ на историю одного из присутствующих о борьбе с алкоголизмом.Гарик Харламов с бывшей женой Напомним, что сейчас Гарик не одинок. Шоумен состоит в отношениях с актрисой Катериной Ковальчук, вместе с которой снимался в сериале «Гусар» на ТНТ. Артисты долго скрывали свой роман, но с недавних пор начали выходить вместе в свет. Кристина Асмус тоже не одинока. В социальных сетях актриса периодически рассказывает, что счастлива в отношениях, хотя имя избранника не называет. Конечно, поклонники то и дело пишут Кристине и Гарику, что им стоит воссоединиться, но бывшие супруги с юмором реагируют на такие замечания. Очевидно, что ни о каком совместном будущем звезд речи не идет.