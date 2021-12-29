Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гарик Харламов высказался о рукоблудии

Гарик Харламов высказался о рукоблудии
Артист Гарик Харламов рассказал о последствии развода с Кристиной Асмус.   Когда-то супруги были одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Звезды редко распространялись о проблемах в отношениях. Поэтому, когда же в 2020-м они сообщили о разводе, многие поклонники даже не поверили. И вот в октябре 2020 года состоялся официальный развод. По решению суда дочь пары осталась жить с матерью, но регулярно видится с отцом. И если Кристина Асмус неохотно комментирует личную жизнь, то Харламов то и дело подшучивает над семейным кризисом. Вот и в эфире шоу «Зашкварные истории» на YouTube-канале «Кликклак» он вспомнил про тяжелый разрыв. «Интересно, а можно зашиться от дрочки? Я просто развелся недавно», — пошутил Харламов в ответ на историю одного из присутствующих о борьбе с алкоголизмом.
Гарик Харламов с бывшей женой Напомним, что сейчас Гарик не одинок. Шоумен состоит в отношениях с актрисой Катериной Ковальчук, вместе с которой снимался в сериале «Гусар» на ТНТ. Артисты долго скрывали свой роман, но с недавних пор начали выходить вместе в свет. Кристина Асмус тоже не одинока. В социальных сетях актриса периодически рассказывает, что счастлива в отношениях, хотя имя избранника не называет. Конечно, поклонники то и дело пишут Кристине и Гарику, что им стоит воссоединиться, но бывшие супруги с юмором реагируют на такие замечания. Очевидно, что ни о каком совместном будущем звезд речи не идет.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Слитые фото SolaZola
Слитые фото SolaZola
Авраам Руссо может уничтожить личную жизнь Валерии и Иосифа Пригожина
Авраам Руссо может уничтожить личную жизнь Валерии и Иосифа Пригожина
Ольга Бузова заявила, что пьет коньяк по утрам
Ольга Бузова заявила, что пьет коньяк по утрам
Слив Надежды Толоконниковой — слитые интимки Толоконниковой
Слив Надежды Толоконниковой — слитые интимки Толоконниковой
Мадонны — слитые интимки, фото без цензуры
Мадонны — слитые интимки, фото без цензуры
Сравнение работы Unreal Engine 5 на всех платформах на примере Fortnite
Сравнение работы Unreal Engine 5 на всех платформах на примере
Игрок воссоздал деревню из первого S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 5
Игрок воссоздал деревню из первого S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 5
Выступления фигуристов, которые были вдохновлены известными фильмами
Выступления фигуристов, которые были вдохновлены известными фильмами
Подборка атмосферных заброшенных мест 29.12.2021
Подборка атмосферных заброшенных мест 29.12.2021
Гороскоп на январь 2022 года от Анжелы Перл
Гороскоп на январь 2022 года от Анжелы Перл
Голосовой помощник посоветовал ребенку выполнить смертельный челлендж
Голосовой помощник посоветовал ребенку выполнить смертельный челлендж
Опрос: почти половина криптотрейдеров предпочитает централизованные биржи
Опрос: почти половина криптотрейдеров предпочитает централизованные

Топ на сегодня

Извинения года — удачные и не очень: как "Вкусвилл" оскорбил квир-сообщество и за что оправдывался Моргенштерн
Извинения года — удачные и не очень: как "Вкусвилл"
Чарльз Хоскинсон рассказал о планах развития Cardano в 2022 году
Чарльз Хоскинсон рассказал о планах развития Cardano в 2022 году
Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой
Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой
В Саратовской области в сентябре 2022 года откроется первый школьный «Кванториум»
В Саратовской области в сентябре 2022 года откроется первый школьный
Рита Дакота была шокирована решением дочери
Рита Дакота была шокирована решением дочери

Еще по теме

Гарик Харламов живет рядом с бывшей женой
Гарик Харламов рассказал об одиночестве
Мимими дня: Кристина Асмус опубликовала видео со своим мужем Гариком Харламовым
Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус