Gas DAO анонсировал аирдроп GAS. Нативный токен подешевел на 70%

Проект Gas DAO анонсировал запуск нативного токена GAS и аирдроп 55% эмиссии среди пользователей, потративших на комиссии за перевод Ethereum более $1559.

Всего для распределения отобрано 634 429 кошельков. Снапшот был сделан 26 декабря. Получить токены в рамках аирдропа можно до 1 мая 2022 года. Невостребованные GAS направят в казну проекта.

Gas DAO распределил токены следующим образом:

55% — аирдроп;

30% — казна проекта;

15% — резерв для 25 основных участников.

Данные: Gas DAO.

Минимальный размер потраченных на комиссии $1559 для участия в аирдропе посвящен предложению по улучшению сети Ethereum EIP-1559, с внедрением которого она начала сжигать ETH при транзакциях.

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Инвесторы активно избавляются от GAS. Согласно CoinGecko, за сутки цена нативного токена проекта упала на 71,2%, с $0,00054980 до $0,00015855.

Данные: CoinGecko.

Напомним, 24 декабря проект OpenDAO провел аирдроп токенов SOS среди пользователей NFT-маркетплейса OpenSea.