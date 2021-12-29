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Gas DAO анонсировал аирдроп GAS. Нативный токен подешевел на 70%

Gas DAO анонсировал аирдроп GAS. Нативный токен подешевел на 70%


Проект Gas DAO анонсировал запуск нативного токена GAS и аирдроп 55% эмиссии среди пользователей, потративших на комиссии за перевод Ethereum более $1559.


Всего для распределения отобрано 634 429 кошельков. Снапшот был сделан 26 декабря. Получить токены в рамках аирдропа можно до 1 мая 2022 года. Невостребованные GAS направят в казну проекта.


Gas DAO распределил токены следующим образом:


  • 55% — аирдроп;
  • 30% — казна проекта;
  • 15% — резерв для 25 основных участников.

Данные: Gas DAO.

Минимальный размер потраченных на комиссии $1559 для участия в аирдропе посвящен предложению по улучшению сети Ethereum EIP-1559, с внедрением которого она начала сжигать ETH при транзакциях.


https://forklog.com/dobro-pozhalovat-v-london-kak-ethereum-perezhil-ocherednoj-hardfork/

Инвесторы активно избавляются от GAS. Согласно CoinGecko, за сутки цена нативного токена проекта упала на 71,2%, с $0,00054980 до $0,00015855.


Данные: CoinGecko.

Напомним, 24 декабря проект OpenDAO провел аирдроп токенов SOS среди пользователей NFT-маркетплейса OpenSea.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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