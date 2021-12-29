Глафира Тарханова показала редкие семейные кадры с мужем и сыновьями

Актриса Глафира Тарханова приняла участие в рождественской фотосессии, в которой снялись все ее сыновья и муж. Глафира Тарханова оберегает своих родных от внимания публики. Вместе с мужем Алексеем Фаддеевым она воспитывает четырех сыновей. Старшему ребенку актрисы уже 13 лет, а младшему в сентябре исполнилось четыре года. Всем своим детям Глафира дала красивые старорусские имена — Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Этот необычный выбор был сделан при участии мамы актрисы Алены Владимировны. Она же, кстати, посоветовала дочери отказаться от контракта с роддомом и отдать предпочтение домашним родам. Только первого сына Тарханова родила не с личной акушеркой, а в больнице. Потом ей не захотелось повторять этот опыт и она прислушалась к маме.Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев с сыновьями Чтобы уберечь от травм неокрепшую психику детей, Тарханова четко разделяет понятие публичной и личной жизни. Поэтому она до сих пор не представила их поклонникам. Впрочем, на днях она решилась поделиться редкими кадрами съемки, в которой приняла участие вся её семья.Сыновья Глафиры Тархановой Для публикации кадров рождественской съемки были отобраны снимки, на которых не видно лиц детей Тархановой. Впрочем, это не отменяет того факта, что это первая фотосессия актрисы с подросшими детьми, которой она поделилась.Никифор Фаддеев Напомним, что Глафира ранее рассказывала о планах на рождение пятого ребенка. Вероятно, актриса мечтает «разбавить» мужской коллектив девочкой. Кстати, всех детей Тарханова родила практически без отрыва от производства. Недавно актриса ушла из «Сатирикона», где проработала 20 лет, так что времени на материнство у неё появилось еще больше.