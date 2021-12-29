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Главы комитета Госдумы назвал вмешательством во внутренние дела России заявления властей США и ЕС по решению суда о ликвидации "Международного Мемориала"*

Главы комитета Госдумы назвал вмешательством во внутренние дела России заявления властей США и ЕС по решению суда о ликвидации "Международного Мемориала"*

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отреагировал на заявления представителей властей США и Евросоюза, осуждающих решение российского суда ликвидировать Международную общественную организацию "Мемориал"**, выполнявшую в России функцию иностранного агента.

По его мнению, такая позиция иностранных властей доказывает, что вмешательство во внутренние дела РФ будет усиливаться. 

"Не удивлён позицией властей США и Евросоюза в связи с решением российского суда о ликвидации "Международного Мемориала"*, так как Вашингтон и Брюссель защищают именно ту деятельность "Мемориала"* и его многочисленных структур, которую можно использовать против России", - сказал он.

Он добавил, что Россия открыта к равноправному диалогу, "но не приемлет диктат из-за рубежа и попытки навязать нам "свою правду" и искаженный взгляд на события прошлого и настоящего".


* организация-иноагент, внесенная Министерством юстиции РФ в список иностранных агентов
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По материалам: uposters.ru

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