Виртуальный ассистент Alexa компании Amazon попросил десятилетнего ребенка прикоснуться монеткой к незащищенным контактам зарядного устройства для телефона, подключенного к розетке.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8