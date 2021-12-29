Города мира с самой сильной энергетикой

Вадим Карасев

Любой город является концентрацией большого числа энергетических вибраций. Эксперты в области эзотерики и биоэнергетики рассказали, какие города мира являются самыми сильными с этой точки зрения.

Ранее мы уже рассказывали о самых энергетически сильных городах России. Если у вас есть возможность путешествовать или даже выбрать для жизни город за пределами нашей страны, приведенный ниже список поможет вам облегчить выбор.

Самые старые города мира

В первую очередь стоит отметить именно эти города, ведь чем дольше люди живут в одном месте, тем больше накапливается энергии от уходящих поколений. Такие города есть везде.

В Восточной Азии самыми старыми являются города Яньши (около 4000 лет) и Лоян (около 3500 лет), которые находятся в Китае — колыбели технологического прогресса, куда стекаются лучшие умы современности. Если вам нужен город побольше, то можно смело выбирать Пекин, которому больше 3000 лет. Китайская цивилизация древняя, поэтому их земля отлично походит для жизни и простого посещения.

В Передней Азии самым древним городом является Дамаск, которому по некоторым оценкам больше 10 000 лет. Также очень древними городами являются Библ (около 7000 лет), Сузы (около 6200 лет), Сидон (примерно 6000 лет). Из больших городов благоприятными для жизни являются Иерусалим (почти 5000 лет), Анкара (около 4000 лет) и Стамбул (2700 лет).

В Южной и Центральной Азии из древнейших городов с самой сильной энергетикой стоит выделить индийский Дели (2700 лет), Самарканд (около 2500 лет), Бухару (около 2500 лет).

В США почти нет древних городов. Стоит лишь отметить город Куско, который был населен древними инками. Мексиканская Чочула была населена более 2000 лет назад. Город Флорес был столицей народов Майя уже 2400 лет назад.

В самые древние города Африки находятся в Египте: Файюм, которому около 6000 лет, чуть менее старый Луксор и Александрия, основанная Александром Македонским.

Если рассматривать Европу, то самыми древними городами будут греческие Афины, Ханья, Фивы, а также Аргос, которому уже около 7000 лет. Древними городами являются Ларнака, португальский Лиссабон, хорватский Задар, испанские Малага и Севилья, которым по 2800 лет.

Самые населенные и посещаемые города

Стоит сразу отметить, что самые населенные города не обязательно посещаются туристами чаще других. Два этих показателя никак не связаны. Самые посещаемые города мира сильны из-за того, что туда постоянно приезжают люди со всех уголков планеты, чем заряжают их мощной энергией. Вот список самых посещаемых городов:

Гонконг, Китай;Бангкок, Таиланд;Лондон, Великобритания;Сингапур;Макао, Китай;Дубай, ОАЭ;Париж, Франция;Нью-Йорк, США.

Самые густонаселенные города тоже входят в список самых мощных в плане энергетики. Больше всего людей живет в Токио (38 миллионов человек), Дели (28 миллионов), Шанхае (25 миллионов), Сан-Паулу (21 миллион), Мехико (21 миллион) и Каире (20 миллионов). Этот список довольно велик, поэтому можно смело выбирать для жизни любой из городов, находящихся в числе первых двадцати-тридцати.