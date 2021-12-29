Гороскоп на январь 2022 года от Анжелы Перл

Вадим Карасев

Начать Новый 2022 год успешно и не упустить перспективные возможности помогут рекомендации астролога Анжелы Перл. Своевременные советы помогут провести январь удачно и обрести уверенность.

В январе 2022 года многие начинают жизнь с чистого листа, и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Знакам Зодиака прислушаться к советам известного астролога. Рекомендации, отраженные в гороскопе на первый месяц 2022 года, помогут собраться с силами, верно расставить приоритеты и достичь новых успехов.

Овен

Январь принесет Овнам множество событий. Новолуние 2 января в 10 доме карьеры, статуса и достижений указывает на перспективные возможности. Овнам стоит собраться с силами, чтобы заложить фундамент будущих побед. Энергетика пространства в январе поможет выполнить множество задач и обрести успех.

Телец

Январь начнется с Новолуния в 9 доме гороскопа, который отвечает за духовное развитие и расширение горизонтов. Тельцы должны быть готовы к судьбоносным встречам, разъездам и получению новых знаний. Первый месяц 2022 года будет стартовой площадкой, когда важно вложить силы в то, что в будущем будет приносить доход и удовольствие.

Близнецы

Близнецов ждет Новолуние во 2 доме финансов. Это значит, что деньги будут приходить из сторонних источников: получение наследства, инвесторы, выплаты по страховкам. Дом чужих денег указывает на получение крупных сумм, которые помогут Близнецам реализовать свои идеи и приобрести необходимое для счастливой жизни.

Рак

Новолуние 2 января пройдет в 7 доме гороскопа, который отвечает за отношения, любовь и барак. Раков ждут приятные перемены в личной жизни, обретение полезных связей, а также освобождение от токсичных привязок. Начать 2022 год астролог рекомендует с позитивных мыслей и внимания к деталям: они помогут не упустить вестников приближающейся любви.

Лев

У Львов Новолуние в 6 доме работы указывает на возможность преуспеть в делах, а также заняться вопросами, связанными со здоровьем. Месяц хорош для проведения оздоровительных процедур, активной работы для того, чтобы заложить фундамент будущих побед. У Львов будут новые идеи, которые принесут хороший доход.

Дева

Январь начинается с Новолуния. 2 января новая Луна будет в пятом доме гороскопа любви, детей и общения. Это значит, что Дев ждут приятные известия, возможность обрести гармонию во взаимоотношениях. Астролог рекомендует больше времени уделять близким, чтобы начать год с позитива.

Весы

Новолуние 2 января пройдет в четвертом доме гороскопа, который отвечает за семью и недвижимость. Это значит, что Весам нужно будет обратить внимание на вопросы, связанные с жилищем, ремонтом или переездом, а также получать важные известия о семье. Не исключено пополнение или расширение семьи — например, бракосочетание близких родственников.

Скорпион

Январь начнется с Новолуния, которое пройдет в 3 доме гороскопа. Он отвечает за сектор общения, и в начале месяца Скорпионам предстоит знакомиться с новыми людьми, получать важную информацию. Астролог рекомендует реализовывать смелые идеи, а также получать новые знания, которые помогут прийти к успеху.

Стрелец

2 января будет Новолуние, которое пройдет во 2 доме гороскопа. Это значит, что уже в начале года Стрельцам стоит обратить внимание на сферу финансов. Развитие будет стремительным, если не медлить с активными действиями, но при этом отдавать себе отчет, чтобы не ошибиться с выбором пути.

Козерог

Январь начнется с Новолуния в 1 доме гороскопа. Это значит, что Козероги смогут начать что-то новое, оставив за спиной отжившее прошлое. Справиться с поставленными задачами будет проще, если поверить в свои силы, ведь новый цикл жизни начинается уже сейчас, и медлить больше не имеет смысла.

Водолей

Январь начнется с Новолуния. 2 числа новая Луна будет в 12 доме гороскопа, который указывает на период покоя и даже изоляции. У Водолеев будет время для отдыха и восстановления запаса энергии. Для этого стоит отправиться в путешествие или посетить оздоровительный центр. Первый месяц зимы будет отличным периодом для заботы о себе и своем самочувствии.

Рыбы

Год начнется с Новолуния, которое пройдет 2 января. Новая Луна в 11 доме гороскопа, который отвечает за будущее, предоставит Рыбам новые возможности. Это будут полезные связи, обретение новых друзей, возможность разрешить разногласия, а также продвинуться в бизнесе.