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Игрок воссоздал деревню из первого S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 5

Игрок воссоздал деревню из первого S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 5


Как известно, игра S.T.A.L.K.E.R. 2 создается на движке Unreal Engine 5. Если она выйдет в назначенный срок, в апреле 2022 года, то станет одной из первых на новом движке Epic.

Некоторые игроки уже экспериментируют с использованием движка Unreal Engine 5 в контексте игры S.T.A.L.K.E.R. В частности, один из игроков опубликовал у себя в аккаунте на artstation изображения стартовой деревни из первого S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 5. Ниже можно видеть эти изображения в разное время суток, с разным освещением.









Игрок отмечает, что для этой работы он использовал Unreal Engine 5 с Lumen Global Illumination и Lumen Reflections.

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По материалам: newxboxone

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