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Индийская криптобиржа CoinSwitch Kuber сообщила о 14-кратном росте числа пользователей

Индийская криптобиржа CoinSwitch Kuber сообщила о 14-кратном росте числа пользователей


Базирующаяся в Индии биткоин-биржа CoinSwitch Kuber заявила, что в 2021 году ее база пользователей увеличилась в 14 раз, превысив 14 млн. Об этом сообщает Economic Times.


Другие показатели платформы для криптотрейдинга также продемонстрировали кратный рост на фоне ралли рынка в течение года, несмотря на неопределенность в регулировании.


"Обслуживая в первую очередь розничных инвесторов, CoinSwitch зарегистрировала увеличение объемов транзакций на 3500%", — цитирует издание заявление компании.


В числе наиболее торгуемых активов на площадке: биткоин, Ethereum, Dogecoin, MATIC от Polygon и Cardano.


В среднем пользователи проводят в приложении 27 минут, что в два раза больше показателя на начало года. В компании полагают, что это связано с запуском образовательной инициативы.


Согласно CoinSwitch, только 15% от базы клиентов биржи составляют женщины. 


"Почти 60% наших пользователей младше 28 лет. В то время как эти индийцы только начинают свой путь инвестирования, все больше 45-летних и энтузиастов фондового рынка экспериментируют с этим высокорисковым и высокодоходным классом активов", — заявили в компании.


В начале года в Индии снова сообщили о возможном законодательном запрете криптовалют, речь даже заходила об уголовной ответственности для владельцев.   


В середине года появилась информация, что власти легализуют цифровые валюты как класс активов.


Однако в ноябре снова заговорили о намерении правительства запретить большинство "частных валют". Это вызвало панику на местном рынке, которая привела к краткосрочному локальному проседанию цены биткоина на 15%.


В декабре СМИ сообщили, что власти все же займутся регулированием цифровых активов, вместо их бана.


Напомним, в октябре CoinSwitch Kuber привлекла $260 млн по итогам раунда финансирования Серии С и достигла оценки в $1,91 млрд.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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