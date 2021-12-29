Информацию о качестве воды и уровне радиации гражданам предоставят бесплатно
Тема: Постановления правительства
04:07 Автор: Анна Шушкина
Органам власти определили порядок размещения и обновления информации о состоянии окружающей среды на официальных сайтах. Такое постановление правительства вступает в силу 29 декабря.
Экологическая информация, размещенная на официальных сайтах или с помощью государственных и муниципальных информационных систем, согласно постановлению, является общедоступной и предоставляется на безвозмездной основе, если иное не установлено законодательством.
Установлен перечень экологической информации, которую федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления или уполномоченные ими организации должны размещать на официальных интернет-ресурсах. В перечне открытых сведений — 82 позиции.
Законы, вступающие в силу с 29 декабря
В частности, это информация об объектах, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, хранилищах отходов и свалках с указанием эксплуатирующих их организаций, сведения о качестве питьевой воды, загрязнении природных объектов пестицидами, а также оперативные данные об изменении радиационной обстановки, лесных пожарах, угрозах возникновения опасных гидрометеорологических явлений.
Субъект размещения экологической информации несёт ответственность в соответствии с законодательством за достоверность экологической информации, размещенной на официальном сайте или с помощью государственных и муниципальных информационных систем.
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