Информацию о качестве воды и уровне радиации гражданам предоставят бесплатно

Тема: Постановления правительства

04:07 Автор: Анна Шушкина

Органам власти определили порядок размещения и обновления информации о состоянии окружающей среды на официальных сайтах. Такое постановление правительства вступает в силу 29 декабря.

Экологическая информация, размещенная на официальных сайтах или с помощью государственных и муниципальных информационных систем, согласно постановлению, является общедоступной и предоставляется на безвозмездной основе, если иное не установлено законодательством.

Установлен перечень экологической информации, которую федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления или уполномоченные ими организации должны размещать на официальных интернет-ресурсах. В перечне открытых сведений — 82 позиции.

Законы, вступающие в силу с 29 декабря

В частности, это информация об объектах, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, хранилищах отходов и свалках с указанием эксплуатирующих их организаций, сведения о качестве питьевой воды, загрязнении природных объектов пестицидами, а также оперативные данные об изменении радиационной обстановки, лесных пожарах, угрозах возникновения опасных гидрометеорологических явлений.

Субъект размещения экологической информации несёт ответственность в соответствии с законодательством за достоверность экологической информации, размещенной на официальном сайте или с помощью государственных и муниципальных информационных систем.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.

#вода #экология

485