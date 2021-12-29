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Инсайдер: Xbox выпустит Project Belfry и Project Pentiment в 2022 году

Инсайдер: Xbox выпустит Project Belfry и Project Pentiment в 2022 году


В разработке у студий Microsoft и ее партнеров сейчас находится несколько десятков проектов, часть из которых известна под кодовыми названиями, благодаря сливам, инсайдам и утечкам. Ранее мы уже рассказывали о 10 играх, которые сейчас создаются для Xbox под кодовыми названиями различными игровыми студиями. Среди тех 10 проектов есть две игры — Project Belfry и Project Pentiment, про которые появлялось относительно много информации в 2021 году.

Как считает игровой инсайдер Джефф Грабб, игры Project Belfry и Project Pentiment могут выйти в 2022 году. Об этом он заявил в рамках подкаста XboxEra.


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Согласно информации, которая ранее появлялась от инсайдеров:



Project Belfry — это игра, над которой работает студия Stoic, известная по серии игр The Banner Saga. Ранее появлялись некоторые слухи об игре, которые отмечали, что она представляет собой экшен с боковой прокруткой с огромным миром для исследований.



Project Pentiment (она же Project Missouri) — это игра, над которой работает студия Obsidian (небольшая часть команды). Это ролевой проект, в котором не будет боевой системы. В нем предстоит стать «следователем в Европе 16 века».

Отметим, что официально эти игры пока не анонсированы.

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По материалам: newxboxone

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