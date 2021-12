Экс-канцлер казначейства Великобритании призвал к осторожности при инвестициях в биткоин

Бывший канцлер казначейства Великобритании Филип Хаммонд призвал розничных инвесторов «предельно осторожно» вкладывать средства в криптовалюты. Об этом пишет This is Money (приложение the Daily Mail).

«Если бы член моей семьи спрашивал меня [инвестировать ли в криптовалюту], я думаю, что обратил бы его внимание на тот факт, что крупные и авторитетные управляющие активами сейчас в большей степени прощупывают почву […] Это почти наверняка не подходит для розничных инвесторов в качестве основной инвестиционной категории», — отметил экс-канцлер.

Хаммонд упомянул о волатильности криптовалют и заметил, что об этом нельзя забывать.

«Я знаю много людей, которые имеют небольшой доступ к криптоактивам, но это деньги, которые они списали. Это азартные деньги. Думаю, люди должны быть предельно осторожны. Многие считают их [криптовалюты] больше игрой, чем серьезной инвестицией», — добавил он.

В октябре Хаммонд присоединился к команде кастодиального сервиса Copper в качестве старшего советника. В сферу его обязанностей входит продвижение Великобритании «как глобального лидера в области технологий цифровых активов» и стратегические рекомендации компании по мере ее глобального расширения.

Позже стало известно о планах Copper привлечь $500 млн при оценке в $2,5 млрд. До этого кастодиан получил $50 млн от Target Global и Dawn Capital, а также дополнительные $25 млн от Brevan Howard Asset Management Алана Ховарда.

Напомним, один из богатейших людей Мексики Рикардо Салинас Плиего в своем новогоднем обращении призвал подписчиков инвестировать в биткоин.

Ранее миллиардер Рэй Далио назвал первую криптовалюту «альтернативными деньгами», а фиатные деньги — «мусором» и проблемным активом.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!