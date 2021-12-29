Эксперты: отца Ивана Жданова задержали за нарушение условий подписки о невыезде

Вадим Карасев

Блогер Илиас Меркури раскритиковал председателя ФБК* (признан иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова за недосказанность в вопросе с задержанием его отца Юрия Жданова.

"Ожиревший на чужбине от переживаний политический турист Иван Жданов не договаривает, что на старшего Жданова были ограничения наложенные судом. И брат его отца помог подсудимому бежать за границу. Но… не получилось. Бывает же. К чему такая истерика, Иван?" - пишет Меркури.



Более подробно ситуация описана в телеграм-канале Андрей Вышинский.

"Итак, Юрий Павлович Жданов, будучи должностным лицом, подделал документы для передачи муниципальной квартиры своей знакомой и за это недавно получил условный срок. Поскольку соблюдение законов - это не самая сильная черта рода Ждановых, дедуля решил разыграть спецоперацию уровня как минимум Джеймса Бонда. Почти сразу после получения приговора он связался со своим братом и попросил помочь ему... бежать за границу!

Согласившись на эту авантюру, добродушный родственник оказал Юрию Павловичу медвежью услугу - потому что в г. Дзержинске (дотянулся Железный Феликс!) сотрудники УВД тормознули беглецов и, пробив по базе, разумеется задержали. Теперь пожилому рецидивисту за нарушение подписки о невыезде и надлежащем поведении, скорее всего, грозит замена условного срока на вполне реальный. Расскажет ли об этих деталях житель Вильнюса Иван Жданов своим подписчикам? Сильно сомневаемся", - сообщает автор канала.

* иностранный агент, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ