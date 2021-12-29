Какой должна быть дисциплина в современной школе? Рассказывают эксперты Онлайн-школы № 1

К чему мы привыкли в стандартных школах? Жёсткая дисциплина и строгое подчинение системе. Именно так и никак иначе. С этим знаком каждый из нас. Советские и постсоветские школы отличались единой моделью поведения, единой формой школьной одежды и единым мышлением. А ведь так сильно хотелось проявить себя, самореализоваться, показать свою уникальность, ведь среди нас было очень много по-настоящему талантливых детей! К сожалению, не все они смогли реализовать свои возможности. И в этом не последнюю роль сыграла строгость дисциплины и сведение к одному типу мышления. Вернее, даже не строгость, а ее шаблонность.Сегодня пережитки прошлого по-прежнему сохраняются, и мы это видим в стандартных требованиях. Всем знакома необходимость встать из-за парты в тот момент, когда заходит в класс учитель. Все прекрасно знают, что нельзя с учителем спорить, даже если он не прав. Нужно обязательно поднять руку перед тем, как сказать что-то. И ни в коем случае нельзя усомниться в правдивости учительских слов. Но ведь учитель тоже человек. И он может ошибиться, а возможно, у него есть своя точка зрения касательно какого-либо исторического события или литературного произведения. Ведь если мы говорим о математических науках, то здесь все по формулам — придраться невозможно. А если это литературное произведение либо обществознание, история? Здесь даже мнения экспертов нередко расходятся, что уж говорить об учителях.Дети, активно занимающиеся своим развитием, начинают высказывать свою точку зрения, но учителя их останавливают и требуют дисциплины. Такой подход приводит только к одному — ребенок «закрывается». Он не сможет реализоваться в жизни на полную мощь, так как у него всегда будет навязанное приучение сдерживать свои мысли и не высказывать свое мнение. А что, если этот ребенок в будущем — мировой мыслитель или гениальный разработчик, а возможно сценарист и писатель со своим собственным мнением и видением? А мы все 11 лет в школе рассказываем о том, что слушать нужно только учителя и верить только учебнику. Мы сами своими действиями подавляем в детях желание к самореализации.Педагоги-психологи видят в учениках в первую очередь личность, что очень важно. Благодаря этому у детей появляется возможность самореализоваться и не бояться попасть в ряды «недисциплинированных» учеников. Ругать за способности нельзя, опытные педагоги должны уметь видеть в детях их таланты. Если ребёнок громко высказывает что-то на уроке — это вовсе не значит, что он хулиган и невоспитанный, это значит, что у него, как у личности, есть потребность высказать свою точку зрения, поговорить, обсудить. И это отличное качество! Во всех крупных компаниях любят людей, обладающими хорошими ораторскими способностями. поэтому “болтливого” ребёнка нужно не ругать, заставлять молчать и требовать подчинения, а научить его правилам дискуссии — нельзя перебивать оппонента, точку зрения нужно подкреплять примерами или мнением эксперта и.т.д.Дисциплина в современной школе базируется на уважении себя и окружающих людей – других учеников, учителя. И этот подход применяется с успехом, он позволяет увидеть индивидуальные особенности своих товарищей, проявить свои личные возможности. Когда учитель не оказывает авторитарного давления на своих учеников, у детей появляется возможность аргументировать свое видение, отстаивая его без опасений. В будущем такие дети становятся успешнее, т.к они обладают навыками коммуникации, они не боятся говорить, не боятся, что их осудят и попросят помолчать. Они также знают, что каждый имеет право на собственное мнение, поэтому относятся уважительно к другим людям.Кто сказал, что дисциплина должна быть похожа на дрессировку? В 2021 году вся работа между подрастающим поколением и педагогическим составом строится по новому, с применением психологических аспектов, которые позволяют реализовать индивидуальный подход. Конечно, учиться в школе, где детей слышат, хочется. Поэтому сами дети спешат в школу за знаниями, вслушиваются, узнают новое и реализуются как личности. Им становится не трудно, а интересно учиться.Нельзя забывать и еще об одном навыке, который получает каждый ученик современной школы. И это самоорганизация. Именно этого качества не хватает многим взрослым людям, которые работают сейчас удаленно. Ребёнок учится сам организовывать и рассчитывать своё время, отвечать за свои поступки и решения. При онлайн-обучении школьник знает, что никто не будет заставлять его ходить в школу, однако если он не будет учиться — он не получит знания и не сможет узнать много интересного и полезного для себя.Онлайн-школа №1 предоставляет возможность каждому своему ученику не просто вызубрить материал, а научиться мыслить и в будущем найти возможности для успешной самореализации.учителя используют современные методы дисциплины, которые базируются на уважении, любви и стремлении помочь каждому проявить свои знания и таланты. Дисциплина в современной школе – это не наказание, а помощь в самоорганизации, самоконтроле. Современный педагог – это не только интересный учитель, но еще и хороший психолог, который способен определить причины поведения непослушного ребенка и плавно переключить его внимание на учебную деятельность.Попробовать современный подход в обучении вы можете уже сейчас, просто запишитесь на бесплатную пробную неделю в Онлайн-школе №1 и оцените все возможности образования будущего.