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Каникулы для учителя: советы специалиста

Каникулы для учителя: советы специалиста

Новогодние каникулы – время отдыха не только для школьников, но и для учителей. Педагогам тоже необходимы паузы в их важной и интересной, но напряженной и требующей максимальной самоотдачи работе. Им тоже нужно уметь отдыхать правильно, чтобы справляться с накопившейся усталостью, набираться сил и хорошего настроения для новой встречи с учениками. 

Как учителю восстановить тонус в предстоящие январские праздники? Как вообще правильно планировать отдых в каникулярное время? Об этом в предновогоднем эфире онлайн-программы «Образовательная среда» расскажет главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Российской академии образования доктор биологических наук Марьяна Безруких.

Программа выйдет в эфир в 15:00 по московскому времени 29 декабря.

Ведет программу Александр  Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

# Общество

По материалам: edu.ru

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