Когда в СССР появились «Ворошиловские стрелки»

01:17 Автор: Юлия Сапрыгина

89 лет назад, 29 декабря 1932 года, в СССР было установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней.

Новое почетное звание установил Центральный комитет Осоавиахима в честь председателя Реввоенсовета СССР, наркома по военным и морским делам Климента Ефремовича Ворошилова — «отличного стрелка из всех видов стрелкового оружия», как отмечалось в постановлении.

Присвоение звания сопровождалось вручением нагрудного значка, соответствовавшего 1-й или 2-й степеней почетного звания «Ворошиловский стрелок».

С тех пор подготовка ворошиловских стрелков стала неотъемлемой частью оборонно-массовой работы и вскоре превратилась в широкое движение трудящихся и молодежи за овладение стрелковым делом.

Осенью 1934 года в Бауманском районе Москвы открылся первый в стране клуб Ворошиловских стрелков, который представлял оборонное Общество на международных соревнованиях.

В Рабоче-Крестьянской Красной Армии знаком «Ворошиловский стрелок» награждали с 1934 года до мая 1939 года, когда появилась награда «За отличную стрельбу РККА». А в оборонных организациях звание «Ворошиловский стрелок» присваивали вплоть до начала Великой Отечественной Войны.

Всего было выпущено почти 700 тысяч экземпляров знаков, а общее количество награждений, по разным сведениям, достигло 6-9 миллионов.

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