Компьютерная томография раскрыла тайны Аменхотепа I

Вадим Карасев

В Египте археологи совместно с медиками использовали компьютерный томограф, чтобы «виртуально развернуть» мумию фараона Аменхотепа I, правившего приблизительно в 1525–1504 годах до н. э.

S. Saleem, Z. Nuwass

До сих пор остается неизвестным, где изначально был похоронен Аменхотеп I. Его мумия вместе с мумиями нескольких других фараонов и знатных египтян была найдена в знаменитой гробнице DB-320 в Дейр эль-Бахри — тайнике, куда спустя пять с лишним веков после смерти Аменхотепа перенесли саркофаги знатных умерших, чтобы те не стали добычей разорителей гробниц. Археологи узнали об этом тайнике в 1881 году. Аменхотепу I повезло: его мумия стала одной из немногих мумий фараонов, которые ученые в XIX — начале XX века не стали разворачивать, чтобы изучить в подробностях. Они не решились это сделать из-за идеального состояния льняных полотен, покрытых гирляндами из дельфиниума, египетской конопли и сафлора, а также из-за красоты раскрашенной погребальной маски. Теперь современные технологии позволили заглянуть внутрь мумии, не нарушая погребальных покровов.

«Аменхотепу I было около 35 лет, когда он умер, — рассказывает профессор медицинского факультета Каирского университета Сахар Салим. — Он был примерно 169 см ростом, обрезан и имел хорошие зубы. В его пеленах находились 30 амулетов и уникальный золотой пояс с золотыми бусинами. Похоже, Аменхотеп I физически был похож на своего отца [Яхмоса I, чья мумия тоже была найдена в DB-320. — Полит.ру], <...> у него был узкий подбородок, маленький узкий нос, вьющиеся волосы и слегка выступающие верхние зубы». Профессор Салим признала, что исследование было захватывающим, «как будто распаковываешь подарок».

S. Saleem, Z. Nuwass

Египтологи знали из расшифрованных иероглифических текстов, что мумию Аменхотепа разворачивали жрецы в XI веке до нашей эры для устранения повреждений, нанесенных грабителями гробниц. Высказывались гипотезы, что на самом деле мумию развернули, чтобы повторно использовать королевские погребальные атрибуты или просто украсть украшения. Сахар Салим и ее коллеги опровергли эти теории, найдя многочисленные амулеты и ценный золотой пояс, и подтвердили, что у жрецов были самые лучшие намерения. «Мы показываем, что, по крайней мере, для Аменхотепа I жрецы 21-й династии с любовью исправили раны, нанесенные грабителями гробниц, вернули его мумии былую славу и сохранили великолепные украшения и амулеты на месте», — сообщают ученые.

Исследователи надеялись установить, от чего умер Аменхотеп, но это осталось неизвестным. «Мы не смогли найти никаких ран или повреждений, вызванных болезнью, чтобы установить причину смерти, за исключением многочисленных посмертных увечий, предположительно, совершенных грабителями могил после его первого захоронения, — говорит профессор Салим. — Внутренности фараона были удалены первыми мумификаторами, за исключением мозга и сердца».

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.