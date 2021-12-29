Концепт Xbox Series X Elite с настраиваемой RGB-подсветкой





Игровая приставка Xbox Series X отлично подходит для создания кастомных моделей. При этом, официально пока была выпущена в продажу только одна такая модель — лимитированная версия Xbox Series X в стиле Halo. Другие же кастомные версии Xbox Series X разыгрывались в рамках разных конкурсов, купить их было нельзя — к примеру, консоль в стиле Diablo II или Battlefield 2042.

Художники уже экспериментируют с тем, как может выглядеть Xbox Series X Elite. Ранее появлялось видео, где автор предложил абсолютно новый дизайн для консоли. Сегодня же мы предлагаем посмотреть на другой концепт, который разработал один из поклонников Xbox — это версия Xbox Series X Elite с настраиваемой RGB-подсветкой. Общий вид приставки остался примерно прежним, немного изменился ее дизайн — изображения можно видеть ниже.



Отметим, что почти сразу после релиза Xbox Series X, еще в прошлом году, один из игроков показывал, как он добавил RGB-подсветку в свою базовую версию Xbox Series X.