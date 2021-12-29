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Лариса Гузеева хотела назвать детей другими именами

Лариса Гузеева хотела назвать детей другими именами
Ведущая Лариса Гузеева призналась, что ей нравилось собственное имя. Певица приняла участие в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале в качестве группы поддержки одной из невест. Альбина Джанабаева душевно побеседовала с ведущей проекта Ларисой Гузеевой. Гузеева довольно радушно встретила Джанабаеву, отметив, что ей очень нравится Альбина, ведь так звали ее ныне покойную маму... «Мы — две грузинские невестки, — обратилась 62-летняя Лариса Андреевна к певице. — Мне было любопытно, что обо мне думала грузинская свекровь (вторым мужем артистки был актер Каха Толордава — прим. «З-ая.ру»), поэтому я выучила грузинский. Я спрашивала слова, потом в своей хитрой, умной голове складывала их. В первое время она говорила обо мне: «Да, хорошая, спать очень любит».
Альбина Джанабаева Далее Гузеева призналась, что в свое время хотела назвать сына Лукой, а дочь Сэйрой, но из-за давления окружающих не сделала этого. «Вот видите, как вас смутили. Не думала, что вы такая мнительная! Нужно, мне кажется, отталкиваться от себя», — удивилась Джанабаева, которая, по всей видимости, считала артистку независимой женщиной. Лариса Андреевна не стала отрицать, что у нее имелись свои слабости. «Я очень мнительная. Меня всю жизнь дразнили — как-то вышел мультик со старухой Шапокляк. Меня называли Лариской (так в мультфильме звали крысу, — прим. ред.), я все время плакала и не хотела быть Ларисой», — разоткровенничалась ведущая шоу «Давай поженимся!».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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