Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой

50-летняя Лера Кудрявцева показала, как Машу учит ее плюхаться в сугроб, что любит кушать на ужин, и какой подарок ей приготовила. Лера Кудрявцева и ее 34-летний муж-хоккеист Игорь Макаров воспитывают 3-летнюю дочь Машу. Многие считали, что телезвезда воспользовалась услугами суррогатной матери, однако, Лера уверяет, что родила девочку сама.Кудрявцева опубликовала новые фото и видео с красавицей и умницей Машей. Голубоглазая малышка с серьезным выражением лица давно завоевала сердца поклонников звезды НТВ, и они всегда с удовольствием смотрят кадры с ней. Особенно трогательным получилось видео, в котором Маша дарит звездной маме розовый автомобиль. «Вот, я тебе купила специально», — радостно заявила малышка и вытащила машинку из маленькой тележки для покупок. «Машину мне купила? Ничего себе! Машуль, вот это ты даешь! Спасибо большое!» — растрогалась Кудрявцева. Машенька отметила, что подарок выбирать ей помог игрушечный кот Васька. Затем Маша взяла игрушечного друга с собой на ужин. Девочка сказала, что будет есть сама, а мама пусть покормит ее кота. «В садике курочку не дают, только котлетки», — поделилась Мария с мамой. «Ну, ничего, курочку дома кушать будешь», успокоила Лера дочь. Лера также запечатлела прогулку Маши во дворе. Одетая в комбинезон девочка с удовольствием плюхалась в сугроб и предлагала маме сделать тоже самое. Мария Игоревна, как ее часто называет Лера, растрогала и звездных коллег по шоу-бизнесу. «Красотка ❤️», оценил Александр Ревва. «Чудо 😍», восхитилась Наталья Подольская. «Прямо совсем взрослая, выгуливает маму 😂😘❤️👍❄️», отметила Вика Цыганова. «Очень серьезная леди😍», написал Андрей Разыграев.