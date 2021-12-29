Лунный день сегодня 29 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Каждый день таит в себе не только множество опасностей, но и большое число возможностей. Чтобы узнать, каким станет сегодняшний день, астрологи предлагают ознакомиться с лунным календарем.

Сегодняшний день будет последним из неблагоприятных в декабре и в целом в 2021 году. Да, он может стать несчастливым из-за перехода Юпитера в Знак Рыб, однако не стоит бояться черной полосы: есть и благоприятные моменты, на которых стоит фокусировать свое внимание.

Фаза Луны: начинается 25 лунный день. Убывающая Луна сегодня переходит в Знак Скорпиона. Если бы не злополучный Юпитер, день был бы очень позитивным. С другой стороны, сильная Луна может отчасти спасти нас от проблем. Астрологи считают, что большинство из нас не утратит в этот день удачи в сфере любви и общения.

Магнитные бури 29 декабря: вспышек на Солнце в последние дни не наблюдалось. Это значит, что опасаться магнитных бурь не стоит.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

уборка;духовные практики;процедуры по уходу за телом;выполнение обещаний.необоснованно большие траты;необдуманные поступки;переедание.

Дома эксперты сайта dailyhoro.ru советуют помнить об аккуратности: не оставлять без присмотра хрупкие гаджеты, открытой воду, включенными электроприборы, особенно если в квартире живут маленькие дети или домашние животные. Лучше всего наводить порядок сегодня на нижних ярусах: можно помыть полы, почистить ковры, обувные, помыть обувь. Уборка такого плана повысит вашу уверенность в конце года и очистит энергетику жилья.

Одежда и талисманы в эту среду

Размеренную энергетику Скорпиона рекомендуется поддержать спокойными оттенками пастельной гаммы. Это персиковые, голубые и нежно-розовые тона, светлые оттенки зеленого. Для ценителей лаконичного гардероба прекрасно подойдет белая одежда в сочетании со сдержанным серым.

Талисманы дня в любовной сфере: гранат, золото. Талисманы дня в сфере работы и бизнеса: лунный камень, гематит, оникс, белый кварц, серебряные украшения. Старайтесь выбирать украшения и минералы согласно планам.

Финансы и работа 29 декабря

С одной стороны, сегодня благоприятный лунный день, но с другой нас ожидает опасная энергия Юпитера. Постарайтесь отложить важные дела и встречи на завтра. Также не стоит заниматься креативной и творческой деятельностью. Скорее всего, такая работа не принесет ни удовлетворения, ни денег.





Если важные встречи уже назначены на сегодня, не стоит их переносить, а вот если их нет в планах, то лучше их не назначать. Можно доделывать начатое и завершать неоконченное. Логика удачной покупки сегодня предельно проста: продуманное приобретение — к успеху и радости, а спонтанный шопинг — к разочарованию и дырам в бюджете.

Любовь и общение в 25 лунный день

Это прекрасное время для любви во всех ее проявлениях. Следуйте магическим законам, чтобы в амурной сфере вам почаще улыбалась удача. В эту среду возрастает риск осложнить отношения с друзьями, приятелями или родственниками. Именно поэтому астрологи советуют выполнять обещания.

День прекрасно подходит для романтики и флирта, легкого общения вживую и в социальных сетях. Также полезно будет проводить время с семьей, заниматься совместными делами. При желании можно отказаться от общения и уделить побольше времени личным делам и отдыху. Луна предоставляет нам выбор.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Импульсивные люди сегодня могут потерять удачу уже в самом начале дня. Необдуманные поступки испортят настроение и приведут к проблемам во всех сферах. Полезны практики, очищающие сознание, и простой принцип: сначала успокаиваемся, и только потом принимаем решение.

Благоприятны уходовые процедуры, походы на массаж или в фитнес-зал. Позаботьтесь также о красоте своих волос и кожи. Не злоупотребляйте жирной тяжелой пищей, ведь Юпитер и так будет давить тяжестью своей энергии. В целом день прекрасно подходит для отдыха, релаксации.