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Маша Малиновская дважды вызывала скорую помощь из-за Даны Борисовой

Маша Малиновская дважды вызывала скорую помощь из-за Даны Борисовой
Ссора между моделью Маши Малиновской и Даны Борисовой не утихает до сих пор. Громкий скандал между блондинками случился назад на одном из ток-шоу, в котором Дана Борисова обвинила Машу Малиновскую в употреблении запрещенных веществ. Как говорит Малиновская, после этого у нее начались проблемы в семье и на работе. И вот теперь 40-летняя Маша Малиновская и 45-летняя Дана Борисова встретились лицом к лицу. «Скандал начался с программы Андрея Малахова в 2017 году. Многие знают мою непростую историю. Я девушка зависимая, семь месяцев была на реабилитации, куда меня отправили мои друзья. Это было четыре года назад. Возвращаешься оттуда весь такой правильный, нет наркотикам и алкоголю», — говорит Борисова. По словам телеведущей, после возвращения с реабилитации у нее появилось желание спасать людей, оказавшихся в похожей ситуации. Первые личности, которые пришли Дане в голову, – это Анастасия Волочкова и Маша Малиновская. Маша же очень жестко высказалась о Борисовой, считая, что та заслуживает только оскорбления за причиненное зло.
Дана Борисова «Проблема в том, что вся эта история очень сильно повлияла на здоровье моей мамы. Но я сейчас не хотела бы углубляться в это. Я категорически не готова к какому-то диалогу с Даной, ибо для меня это как пить из лужи. Дана испортила мне репутацию, карьеру. Когда этот кусок дерьма оклеветала меня, к моей маме в Смоленск приехали журналисты. Я стояла на кухне, жарила блины. Звонок в домофон, маму спрашивают: «Как вы относитесь к тому, что ваша дочь наркоманка?». В итоге у мамы был гипертонический криз, в тот день мы дважды вызывали скорую», — поделилась 40-летняя Мария в YouTube-шоу канала «Арена». А ее согласие на участие в программе с Борисой объясняется просто – деньги.  «Я готова испачкать руки в этом дерьме за 10 миллионов рублей. Я всё сказала», — заявила Малиновская и заверила, что дальше будет просто молчать.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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