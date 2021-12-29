Маша Малиновская готова жестоко расправиться с Даной Борисовой

Ведущая Маша Малиновская пригрозила Дане Борисовой. Конфликт между телеведущими начался четыре года назад. Знаменитости встретились в студии YouTube-шоу Arena, чтобы обсудить конфликт и обменяться критикой. Дана Борисова долгое время проходила реабилитацию от запрещенных веществ и алкоголя. Сейчас звезда «Армейского магазина» говорит, что ее призвание — помогать коллегам, которые также имеют пагубные привычки, но пока не встали на путь исправления. Среди тех, кому нужна помощь, телеведущая отметила Машу Малиновскую.Дана Борисова «Я видела и Малиновскую, в невменяемом состоянии она проводила прямые эфиры и называла меня главной наркоманкой. Я давно не обижаюсь, когда так говорят, у меня полное принятие моего заболевания. Мне захотелось ее спасти», ― заявила Дана в эфире YouTube-шоу. Ранее Дана Борисова предлагала Малиновской выяснить все вопросы на ринге. Девушкам предложили поучаствовать в бое без правил в перчатках после новогодних праздников. Будут три раунда по две минуты. Однако Борисова отметила, что Малиновская превосходит ее по физическим параметрам и заикнулась об операции по уменьшению веса, на что оппонентка вскипела. «Попросите ее заткнуться про мой жир, иначе я прострелю ей колени», — сказала Малиновская.