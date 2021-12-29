Меньше недели до конца новогодней распродажи Xbox — 900+ игр и DLC со скидками





Зимний праздничный сезон в разных странах проходит в разные даты, из-за чего некоторые игроки могут запутаться и не воспользоваться имеющимися выгодными предложениями, которые к нему относятся. Прошло уже больше недели с момента старта крупной новогодней распродажи в Microsoft Store, и менее чем через неделю она завершится.

Напоминаем, что новогодняя распродажа в Microsoft Store подойдет к концу 4 января 2022 года. До этого дня можно купить более 900 игр и DLC со скидками, полный список предложений находится здесь.

Если вы откладывали покупку игры, дополнения или бандла в рамках данной распродажи, не забудьте сделать покупку до 4 января. Со скидками доступно более 900 позиций, снижение цен на некоторые из них доходит до 90%.