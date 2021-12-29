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Моргенштерн поздравил сотрудников сибирских детдомов наборами суши и роллов

Моргенштерн поздравил сотрудников сибирских детдомов наборами суши и роллов

Телеграм-канал "Сибирь медиа" сегодня сообщил, что Моргенштерн заказал суши и роллы для сотрудников детских домов в 14 городах Сибири. Наборы "от Моргенштерна" с его фирменной меткой "666" (такая же татуировка есть на лице Моргенштерна) собрали в сети местных суши-ресторанов, по детдомам их развозили курьеры. Внутри было шесть контейнеров с едой и новогодняя открытка с благодарностью за помощь детям. Подписана она просто "Алишер" (это имя рэпера).


Моргенштерн

Сообщается, что в некоторых детдомах подарки от артиста принимать отказались: кто-то испугался реакции руководства, где-то действовал карантин.

Увы, некоторые воспитательные учреждения были закрыты на карантин, в некоторых сотрудники побоялись пускать посторонних из-за пандемии коронавируса, были случаи, что побоялись, как на это отреагирует руководство. Таких случаев, что кого-то испугала репутация артиста, не было,

— сообщили сотрудники ресторана иркутскому изданию "Комсомольская правда".

Сотрудников детдомов в Красноярске, Братске, Саянске, Тайшете, Черемхово и Сосновоборске Моргенштерну порадовать все-таки удалось.


Наборы от Моргенштерна

Недавно глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете, после чего кумир зумеров поспешил покинуть Россию. Сейчас рэпер и его жена Дилара, по некоторым данным, находятся в ОАЭ. Против Моргенштерна недавно также высказались Владимир Жириновский и Екатерина Мизулина.

Это не первая благотворительная акция рэпера. Летом он помогал собрать деньги на лечение трехлетнего мальчика со спинальной мышечной атрофией из города Тимашевска Краснодарского края. Моргенштерн перевел более 10 миллионов рублей, его примеру последовали и некоторые тиктокеры, в том числе Даня Милохин и Валя Карнавал. Правда, в сентябре рэпер заявил, что он собирал деньги больному ребенку из страха: по его словам, ему угрожали уголовным делом о пропаганде наркотиков. Однако рэпер судьбой мальчика все-таки заинтересовался: он отметил, что позднее начал общаться с его семьей и восхитился мужеством матери малыша.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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