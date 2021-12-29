Надежда Сысоева не хочет выходить замуж

Актриса Надежда Сысоева рассказала о личной жизни. Звезда Comedy Woman ответила на «любимый вопрос» всех незамужних женщин старше 35 лет. Фанатов артистки очень волнует, когда же у неё появятся муж и дети. На днях артистка призналась, что у неё было много шансов удачно выйти замуж. За ней «охотились» достойные мужчины. Сысоева сказала, что просто не хочет играть свадьбу и обременять себя узами брака. Возможно, потом артистка еще передумает, но сейчас она не гонится за печатью в паспорте.Надежда Сысоева «Давайте так! Если я до сих пор не вышла замуж, значит я этого не хочу! Хотя предложения были очень даже достойные», — написала Сысоева в своем Инстаграме. Насколько известно, ближе всего к свадьбе Надежда была несколько лет назад, когда встречалась с Ильей Бачуриным. Их роман случился вскоре после того, как продюсер разошелся со своей предыдущей избранницей — Равшаной Курковой. Недавно, кстати, о неожиданной свадьбе публике рассказала 44-летняя Ольга Орлова, которая вышла замуж за бизнесмена. Она расписалась с бизнесменом еще в сентябре, но хотела на время сохранить подробности радостного события в секрете. Торжество прошло в скромном формате, зато буквально на днях молодожены улетели в свадебное путешествие, которое они проведут в Аргентине.