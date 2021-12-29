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NASA наняло богословов, чтобы подготовить человечество к контакту с инопланетянами

NASA наняло богословов, чтобы подготовить человечество к контакту с инопланетянами

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) стало нанимать на работу богословов и священнослужителей, чтобы определить, как представители различных мировых религий отреагируют на новость об установлении контакта с инопланетянами. Об этом сообщает издание Dazed Digital.

Ведомство привлекло к работе группу из 24 религиозных экспертов для участия в программе Центра теологических исследований Принстонского университета, на которую NASA выделило грант в размере 1,1 миллиона долларов в 2014 году. Одним из них стал британский богослов из Кембриджского университета Эндрю Дэвидсон. Как пишет издание The Mirror, он отметил, что перспектива обнаружить жизнь на другой планете становится все более реальной.

Епископ Букингемский, преподобный Алан Уилсон, раввин Джонатан Ромен из синагоги Мейденхед и имам Кари Асим из мечети Мекки в Лидсе в комментарии газете The Times отметили, что христианское, иудейское и исламское учения не изменятся, если будет открыта инопланетная жизнь.

Как заявил Карл Пинчер, бывший глава Института астробиологии NASA, в ведомстве хотят, чтобы богословы "рассмотрели последствия применения инструментов науки конца XX — начала XXI века к вопросам, которые на протяжении сотен или тысяч лет рассматривались преимущественно религией".

Немыслимо, что Земля — единственное место во Вселенной, где есть жизнь,

— считает он.



Мариана Панкина
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По материалам: spletnik.ru

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