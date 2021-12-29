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NEAR стал генеральным спонсором обновленной BlockchainUA в Киеве

NEAR стал генеральным спонсором обновленной BlockchainUA в Киеве


26 марта 2022 года в Киеве состоится одиннадцатая международная конференция BlockchainUA. Генеральным спонсором мероприятия выступит блокчейн-проект NEAR, а генеральным медиапартнером — журнал ForkLog. 


Перед гостями выступят сооснователь NEAR Илья Полосухин, глава Aurora Labs Алекс Шевченко и другие известные представители индустрии. Место проведения — КВЦ "Парковый". 


https://forklog.com/soosnovatel-near-bezopasnost-bitkoina-ne-nuzhna-dlya-bolshinstva-yuzkejsov-na-blokchejne/

В рамках мероприятия также состоится хакатон NEAR. 


BlockchainUA проводится с 2016 года. Недавно права на проведение конференции перешли в руки основателей сообщества CryptoAlcoholics — главы Apyswap Foundation Андрея Великого, криптоэнтузиаста Дмитрия Наумова и известного координатора комьюнити под псевдонимом Nike Long.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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