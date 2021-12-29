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Новые скриншоты Atomic Heart — игра будет в Game Pass в день релиза

Новые скриншоты Atomic Heart — игра будет в Game Pass в день релиза


В рамках минувшего в этом году E3 компания Microsoft объявила, что проект Atomic Heart будет доступен в подписке Game Pass сразу после релиза. Пока нет точной информации о дате выхода игры, предполагается, что она появится в 2022 году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Появились новые скриншоты игры Atomic Heart, которые можно видеть ниже. Отметим, что на новых скриншотах демонстрируются объекты, которые уже были показаны ранее, только с других ракурсов.




Atomic Heart — это приключенческий шутер от первого лица с элементами RPG, действия которого разворачиваются в альтернативном СССР.


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По материалам: newxboxone

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