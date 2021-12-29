Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз на каждый день — это отличный помощник для людей, которые хотят держать удачу при себе. Эксперты рассказали о том, какое число сегодня у руля и чем это чревато для разных сфер нашей жизни.

Этот день входит в число неблагоприятных, но при этом является очень важным. Нумерологи отмечают, что сегодня лучше не унывать и не бросать начатые ранее дела. Старайтесь сохранять веру в лучшее, несмотря на негативную энергию Юпитера.

Число-покровитель 29 декабря 2021 года

Прежде всего необходимо узнать, какое число является главенствующим и самым сильным. Для этого складываем все цифры даты и прибавляем к ним порядковый номер дня недели, то есть 3: 2+9+1+2+2+0+2+1+3=22. 2+2=4.

Понятия, которые символизирует число 4, — гармония, доброта, спокойствие. Сегодня важно оказывать поддержку друзьям и близким, заниматься делами по дому. Четверка не обладает творческим потенциалом, поэтому проблемы, созданные Юпитером, решать будет некому. Четверка любит, когда люди проявляют ответственность, великодушие. Это число, которое дарит благословение тем, кто готов пожертвовать своими интересами ради добра и любви. Главный символ дня — корабль, олицетворяющий спокойствие.





События 29 декабря из прошлого

29 декабря 1922 года был подписан договор об образовании СССР. Сегодня важно объединять усилия и становиться сильнее вместе. Дружба правит миром в такие дни, как этот.

29 декабря 1993 года вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии. Она главным образом была направлена на сохранение биологического разнообразия планеты. Четверка одобряет заботу о природе и животных.

29 декабря 1996 года закончилась примирением 36-летняя гражданская война в Гватемале. В такие дни, как сегодня, старайтесь помнить о том, что даже самые большие конфликты всегда можно закончить. Никогда не поздно признать вину, попросить прощения или даровать его другому человеку.

Советы нумерологов на эту среду

Излишняя жестокость и неуступчивость неминуемо приведут вас к регрессу в делах, в любви. Старайтесь решать проблемы мирно.

Четверка поможет вам оптимизировать свой труд, найти время сегодня для домашних дел и подготовки к Новому году.

Ваша доброта вернется вам сторицей. Число 4 не оставляет незамеченными великодушные поступки. Неуступчивость сделает так, что вы останетесь в проигрыше.

Постарайтесь запастись терпением, поскольку сегодняшние проблемы могут решаться далеко не с самого первого раза.

В такие дни старайтесь не лениться. Если есть очень важные и неотложные дела, не делегируйте их никому, а решайте сами как можно скорее. Закрепить результат вам поможет самостоятельная проверка на ошибки. Будьте самокритичными.

В любовной сфере сегодня лучше побыть наблюдателями. Следите за тем, как понравившийся вам человек ведет себя в той или иной ситуации. Не делайте поспешных выводов.

Четверка отчасти улучшит наши когнитивные способности и память. Это хороший день для обучения, подготовки к экзаменам.

Талисманы удачи на 29 декабря

Самый лучший талисман — авантюрин. Особенно полезным этот минерал станет для тех, кого Юпитер лишит творческой энергии. Если вы планируете активно заниматься делами и креативом, авантюрин даст необходимый уровень мотивации.

Зеленый и желтый цвета в одежде. Они идеально сочетаются вместе и дополняют энергетику Четверки. Можно комбинировать эти оттенки вместе, можно разбавлять их черным. Желтый поможет поднять настроение, а зеленый укрепит вашу веру в себя, повысит физическую выносливость.