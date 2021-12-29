Образцы ДНК из вечной мерзлоты показали, что в Канаде мамонты еще сохранялись 5000 лет назад

Вадим Карасев

В новой статье, опубликованной в журнале Nature Communications, исследователи из Университета Макмастера, Университета Альберты, Американского музея естественной истории и правительства канадской территории Юкон представили образцы ДНК за период от 30 до 3 тысяч лет назад, полученные из кернов вечной мерзлоты в регионе Клондайк в центральном Юконе.

В работе была применена методика выделения и обогащения ДНК, созданная в Университете Макмастера. Научившись выделять ДНК из почвы, извлеченной из вечной мерзлоты, ученые распахнули окно в древнюю жизнь на Юконе, полученная ими обширная новая информация изменила предыдущие представления о динамике вымирания таких животных, как мамонты, мастодонты, саблезубые кошки, дикие лошади и другие. Исследователи с удивительными деталями воссоздали изменчивые сообщества животных и растений, существовавшие во время перехода от плейстоцена к голоцену — нестабильного климатического периода 11 000–14 000 лет назад, когда большое количество крупных видов исчезло. В течение раннего голоцена, начавшегося около 11 000 лет назад, окружающая среда Юкона сильно менялась. Существовавшие прежде богатые пастбища — «мамонтовая степь» — заросли кустарниками и мхами, так как этот процесс больше не сдерживался многочисленными стадами мамонтов, лошадей и бизонов.

Работа основана на предыдущих исследованиях ученых Макмастера, которые определили, что шерстистые мамонты и североамериканские лошади, вероятно, присутствовали на Юконе примерно 9700 лет назад. С тех пор более совершенные методы и дальнейшие исследования уточнили предыдущий анализ и приблизили дату к современному периоду. Анализ показывает, что мамонты и лошади уже находились в резком упадке еще до наступления климатической нестабильности, но они не исчезли немедленно из-за чрезмерной охоты человека, как считалось ранее. Фактически данные ДНК показывают, что и шерстистый мамонт, и североамериканская лошадь еще существовали совсем недавно, всего 5000 лет назад.

«Теперь, когда у нас есть эти технологии, мы понимаем, сколько информации об истории жизни хранится в вечной мерзлоте, — объясняет ведущий автор исследования Тайлер Мёрчи (Tyler Murchie), сотрудник отдела антропологии Университета Макмастера. — Количество генетических данных в вечной мерзлоте довольно велико и действительно позволяет провести масштабную экосистемную и эволюционную реконструкцию, не имеющую аналогов на сегодня». Ученые также подчеркивают необходимость собрать и заархивировать как можно больше образцов вечной мерзлоты, которые могут быть потеряны навсегда по мере потепления Арктики.

Еще одним результатом исследования стал новый взгляд на лошадь, которая, как считалось обычно, появилась в Северной Америке только после контактов с европейцами. «Хотя мамонты ушли навсегда, лошади — нет, — говорит Росс Макфи из Американского музея естественной истории. — Лошадь, которая жила на Юконе 5000 лет назад, напрямую связана с современным видом лошадей, Equus caballus. С биологической точки зрения это делает лошадь коренным североамериканским млекопитающим, и с ней следует обращаться как с таковым».