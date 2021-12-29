Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Очередь в детские сады для детей младше 3 лет в Амурской области ликвидируют до конца 2023 года

Очередь в детские сады для детей младше 3 лет в Амурской области ликвидируют до конца 2023 года

Очередь в детские сады для детей младше 3 лет в Амурской области ликвидируют до конца 2023 года

Очередь в дошкольные учреждения для детей младше трех лет в Амурской области ликвидируют до конца 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Василия Орлова. 

Об этом он заявил во время выступления с ежегодным итоговым отчетом.

«Очередь для детей в возрасте старше трех лет у нас давно ликвидирована, а вот спрос по ясельным группам пока удовлетворен на 81%. По поручению президента Владимира Владимировича Путина очереди в дошкольные учреждения мы полностью ликвидируем до конца 2023 года», – сказал Василий Орлов.

В поселке Магдагачи возводится пристройка к детскому саду на 50 мест, в Екатеринославке строится детский сад на 70 мест, а в селе Чигири Благовещенского района – детсад на 120 мест. Все эти объекты сдадут в первом полугодии 2022 года.

«Решаем задачу также и за счет поддержки частных детсадов. В этом году благодаря финансированию по нацпроекту «Демография» в частных детских садах создано 65 дополнительных мест. При этом стоимость услуг приближена к муниципальной», – отметил Василий Орлов. 

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

В столице подвели итоги чемпионата «Московские мастера»
В столице подвели итоги чемпионата «Московские мастера»
FTX распределит $1 млн среди банков, которые добавят поддержку стейблкоинов
FTX распределит $1 млн среди банков, которые добавят поддержку
Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год
Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год
Дочка Алексея Панина вернулась в Россию за паспортом
Дочка Алексея Панина вернулась в Россию за паспортом
Дмитрий Тарасов признался, что только сейчас повзрослел
Дмитрий Тарасов признался, что только сейчас повзрослел
Эти 5 эксклюзивов Xbox должны выйти в 2022 году
Эти 5 эксклюзивов Xbox должны выйти в 2022 году
Подводим итоги года в здравоохранении: новые медучреждения, массовое переоборудование, экспорт медпомощи
Подводим итоги года в здравоохранении: новые медучреждения, массовое
Gas DAO анонсировал аирдроп GAS. Нативный токен подешевел на 70%
Gas DAO анонсировал аирдроп GAS. Нативный токен подешевел на 70%
Opium Team представила NFT-аватары Чеширских Котов
Opium Team представила NFT-аватары Чеширских Котов
Очередь в детские сады для детей младше 3 лет в Амурской области ликвидируют до конца 2023 года
Очередь в детские сады для детей младше 3 лет в Амурской области
В 2022 году планируется закрепить преподавание элементов финансовой грамотности для 10–11-х классов
В 2022 году планируется закрепить преподавание элементов финансовой
15 случаев, когда у собак произошёл какой-то сбой в программе, из-за чего они вели себя странно и смешно
15 случаев, когда у собак произошёл какой-то сбой в программе, из-за

Топ на сегодня

Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой
Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой
В Саратовской области в сентябре 2022 года откроется первый школьный «Кванториум»
В Саратовской области в сентябре 2022 года откроется первый школьный
Восторги и скепсис: что говорят об одной из самых громких премьер декабря "Не смотрите наверх" с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс
Восторги и скепсис: что говорят об одной из самых громких премьер
Индийская криптобиржа CoinSwitch Kuber сообщила о 14-кратном росте числа пользователей
Индийская криптобиржа CoinSwitch Kuber сообщила о 14-кратном росте
Сергей Лазарев прошелся по Ольге Бузовой
Сергей Лазарев прошелся по Ольге Бузовой

Еще по теме

В амурских детских садах в 2020 году создано 120 новых мест
767 новых детсадов откроются в России в 20121 году
В Красноярском крае до конца года планируется создать 1937 новых мест в детских садах
Строительство двух детских садов на 270 мест завершат в Магаданской области в 2021 году