Очередь в детские сады для детей младше 3 лет в Амурской области ликвидируют до конца 2023 года

Очередь в дошкольные учреждения для детей младше трех лет в Амурской области ликвидируют до конца 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Василия Орлова.

Об этом он заявил во время выступления с ежегодным итоговым отчетом.

«Очередь для детей в возрасте старше трех лет у нас давно ликвидирована, а вот спрос по ясельным группам пока удовлетворен на 81%. По поручению президента Владимира Владимировича Путина очереди в дошкольные учреждения мы полностью ликвидируем до конца 2023 года», – сказал Василий Орлов.

В поселке Магдагачи возводится пристройка к детскому саду на 50 мест, в Екатеринославке строится детский сад на 70 мест, а в селе Чигири Благовещенского района – детсад на 120 мест. Все эти объекты сдадут в первом полугодии 2022 года.

«Решаем задачу также и за счет поддержки частных детсадов. В этом году благодаря финансированию по нацпроекту «Демография» в частных детских садах создано 65 дополнительных мест. При этом стоимость услуг приближена к муниципальной», – отметил Василий Орлов.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.