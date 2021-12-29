Off-duty: Шайло Джоли-Питт в Лос-Анджелесе
Сегодня, 16:10 Вадим Карасев
Вчера 15-летнюю дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло засняли на улице в Лос-Анджелесе — она возвращалась из школы танцев. Удивившая в этом году сменой имиджа, Шайло предстала в привычном образе — в повседневной жизни она по-прежнему носит удобную одежду и выбирает спортивные брюки, шорты и толстовки.
Шайло Джоли-Питт
По словам инсайдера издания In Touch, танцами Шайло увлеклась страстно, и даются ей они довольно легко.
Ей нравится, что она может чувствовать музыку, быть свободной, что очень важно. Ей нравятся все стили, но хип-хоп и фристайл — ее любимые,
— делился он.
Мариана Панкина
По материалам: spletnik.ru