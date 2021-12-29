Официальная кружка Xbox, которая меняет цвет, доступна для покупки в России





В этом году под брендом Xbox было выпущено огромное количество разного мерча и аксессуаров, как самой компанией Microsoft, так и ее партнерами. Многие из этих предметов приурочены к 20-летию игрового подразделения Xbox, а некоторые просто созданы в сотрудничестве с игровым брендом Microsoft.

Один из таких предметов, который доступен для покупки в ряде стран — это кружка Paladone в стиле Xbox, которая меняет свой цвет в зависимости от температуры напитка. В России ее можно купить в магазине 1С-Интерес за 1090 рублей, в некоторых регионах она доступна в MVideo. Кружка керамическая, когда в нее заливается теплый напиток, цвет кружки меняется с черного на зеленый.

Отметим, что бренд Paladone выпускает множество разных товаров по лицензии Xbox, малую часть из которых можно купить в России. Кружка Paladone в стиле Xbox вышла несколько месяцев назад, она может стать хорошим новогодним подарком игроку.