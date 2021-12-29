Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Официальная кружка Xbox, которая меняет цвет, доступна для покупки в России

Официальная кружка Xbox, которая меняет цвет, доступна для покупки в России


В этом году под брендом Xbox было выпущено огромное количество разного мерча и аксессуаров, как самой компанией Microsoft, так и ее партнерами. Многие из этих предметов приурочены к 20-летию игрового подразделения Xbox, а некоторые просто созданы в сотрудничестве с игровым брендом Microsoft.

Один из таких предметов, который доступен для покупки в ряде стран — это кружка Paladone в стиле Xbox, которая меняет свой цвет в зависимости от температуры напитка. В России ее можно купить в магазине 1С-Интерес за 1090 рублей, в некоторых регионах она доступна в MVideo. Кружка керамическая, когда в нее заливается теплый напиток, цвет кружки меняется с черного на зеленый.




Отметим, что бренд Paladone выпускает множество разных товаров по лицензии Xbox, малую часть из которых можно купить в России. Кружка Paladone в стиле Xbox вышла несколько месяцев назад, она может стать хорошим новогодним подарком игроку.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Официальная кружка Xbox, которая меняет цвет, доступна для покупки в России
Официальная кружка Xbox, которая меняет цвет, доступна для покупки в
Новые скриншоты Atomic Heart — игра будет в Game Pass в день релиза
Новые скриншоты Atomic Heart — игра будет в Game Pass в день релиза
Индийская криптобиржа CoinSwitch Kuber сообщила о 14-кратном росте числа пользователей
Индийская криптобиржа CoinSwitch Kuber сообщила о 14-кратном росте
Экс-канцлер казначейства Великобритании призвал к осторожности при инвестициях в биткоин
Экс-канцлер казначейства Великобритании призвал к осторожности при
В Госдуме и Общественной палате отреагировали на внесение Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
В Госдуме и Общественной палате отреагировали на внесение Netflix в
Лунный день сегодня 29 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 29 декабря 2021 года
В «Смене» определили лучший проект марафона «Лидеры меняют мир»
В «Смене» определили лучший проект марафона «Лидеры меняют мир»
В 2022 году не менее 1,5 млн россиян присоединятся к сдаче норм ГТО – Дмитрий Чернышенко
В 2022 году не менее 1,5 млн россиян присоединятся к сдаче норм ГТО –
Рита Дакота была шокирована решением дочери
Рита Дакота была шокирована решением дочери
Шура шокировал организаторов шоу
Шура шокировал организаторов шоу
Геймплей нового футбольного симулятора UFL для Xbox покажут в январе
Геймплей нового футбольного симулятора UFL для Xbox покажут в январе
Microsoft приветствует новых игроков в «семье Xbox», многие получают консоль в подарок
Microsoft приветствует новых игроков в «семье Xbox», многие получают

Топ на сегодня

Инвестиционные стратегии ИК «Алго Капитал» в Топе международного рейтинга Barclay Hedge по итогам октября 2021
Инвестиционные стратегии ИК «Алго Капитал» в Топе международного
Максим Галкин показал домашнее видео из бассейна
Максим Галкин показал домашнее видео из бассейна
Сергей Жорин - биография и личная жизнь: семья, жена, дети карьера (фото)
Сергей Жорин - биография и личная жизнь: семья, жена, дети карьера
Хакеры использовали уязвимость в Log4j для майнинга на серверах Hewlett Packard
Хакеры использовали уязвимость в Log4j для майнинга на серверах
В Китае разработали первого в мире ИИ-прокурора
В Китае разработали первого в мире ИИ-прокурора

Еще по теме

Уникальный геймпад к 20-летию Xbox доступен для покупки в России
Юбилейная гарнитура к 20-летию Xbox доступна для предзаказа в России
Microsoft и Adidas представили третьи кроссовки к 20-летию Xbox
Xbox объединился с брендом BAIT для создания лимитированной коллекции одежды