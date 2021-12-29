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Ольга Бузова заявила, что пьет коньяк по утрам

Ольга Бузова заявила, что пьет коньяк по утрам
Ведущая и певица Ольга Бузова высказалась на едкие замечания. Нынешний год был тяжелым для артистки. Она пережила несколько непростых скандалов. Над этим и решили пошутить участники шоу «Импровизация». Ольга стала приглашенной звездой шоу. Участники попросили поздравить ее всех с Новым годом, а после начали устраивать конкурсы. Один из которых был «подкатить к Бузовой». Телеведущая играла непреступную девушку на дискотеке и звездам-комикам нужно было добиться ее расположения. Антон Шастун, надев специальные очки с изображением бокалов: «Оля, а у тебя был когда-нибудь пивзавр? Хочешь немного пивка?» На это Бузова решила пошутить: «Нет, я только коньяк по утрам!»
Ольга Бузова Этот прикол связан с одним из самых громких скандалов, который случился летом во время проведения Евро-2020. Тогда Ольга пришла в студию «МАТЧ ТВ», где на нее накинулся Дмитрий Губерниев. Он стал задавать вопросы, которые повергли ее в шок. Один из них звучал как: «Пьете ли вы коньяк по утрам?» Бузова незадолго до этого вышла из клиники, где проходила серьезное лечение, поэтому вопросы телеведущего ей не понравились, и она расплакалась. Другой забавный момент во время шоу случился из-за шутки про Даву. Ольга остро ответила, когда ей предложили вернуться к нему. «К прошлому не возвращаюсь», — отрезала певица. Действительно, в начале 2021 года Бузова отмечала день рождения, а на следующий день вышла в прямой эфир и рассказала о том, что расстается с бойфрендом. Она обвинила его в абьюзе, а также обещала рассказал о том, как он вел себя с ней. Ситуация до сих пор активно обсуждается в СМИ. Дава смог «монетизировать» это скандал и стал популярным рэпером, записав хиты с Филиппом Киркоровым, а также создав несколько проектов. Ольга же считала, что без нее у него ничего не получится.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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