Opium Team представила NFT-аватары Чеширских Котов

Команда DeFi-проекта Opium Protocol представила аватары Чеширских Котов в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT) для верификации, достижений и доступа к специальным продуктам в рамках метавселенных.

NFT отличаются окрасом, аксессуарами, глазами и их цветом, но улыбка персонажа всегда остается неизменной.

В команде отметили, что представленные аватары не являются частью Opium Protocol, но могут использоваться для идентификации членов сообщества.

Начальный этап минтинга начнется в Новый год и будет доступен для пользователей, которые подали заявку до 25 декабря. С января функция станет доступна и для других компаний.

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Напомним, люксовый NFT-маркетплейс UNXD совместно с GameFi-проектом Decentraland анонсировал Metaverse Fashion Week в метавселенной.