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Opium Team представила NFT-аватары Чеширских Котов

Opium Team представила NFT-аватары Чеширских Котов


Команда DeFi-проекта Opium Protocol представила аватары Чеширских Котов в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT) для верификации, достижений и доступа к специальным продуктам в рамках метавселенных.


NFT отличаются окрасом, аксессуарами, глазами и их цветом, но улыбка персонажа всегда остается неизменной.


В команде отметили, что представленные аватары не являются частью Opium Protocol, но могут использоваться для идентификации членов сообщества.


Начальный этап минтинга начнется в Новый год и будет доступен для пользователей, которые подали заявку до 25 декабря. С января функция станет доступна и для других компаний.


https://forklog.com/na-puti-k-metavselennoj-kak-razvivaetsya-industriya-gamefi/

Напомним, люксовый NFT-маркетплейс UNXD совместно с GameFi-проектом Decentraland анонсировал Metaverse Fashion Week в метавселенной.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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