Опрос: почти половина криптотрейдеров предпочитает централизованные биржи
Сегодня, 14:35
47% участников опроса ForkLog, занимающихся торговлей криптовалютами, используют для этого только централизованные площадки.
Среди 3015 опрошенных трейдингом занимаются почти 66%. Половина назвала это прибыльным делом.
Самой популярной биржей среди участников опроса стала Binance. На ней торгуют 70% трейдеров.
Децентрализованными биржами (DEX) пользуются почти 30% респондентов, 18% комбинирует их с централизованными платформами.
Напомним, согласно подсчетам аналитиков CryptoRank, на адресах централизованных торговых площадок находится 1,3 млн BTC — 6,5% от совокупного рыночного предложения.
По материалам: ForkLog