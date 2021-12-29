Опрос: почти половина криптотрейдеров предпочитает централизованные биржи

47% участников опроса ForkLog, занимающихся торговлей криптовалютами, используют для этого только централизованные площадки.

Среди 3015 опрошенных трейдингом занимаются почти 66%. Половина назвала это прибыльным делом.

Самой популярной биржей среди участников опроса стала Binance. На ней торгуют 70% трейдеров.

Децентрализованными биржами (DEX) пользуются почти 30% респондентов, 18% комбинирует их с централизованными платформами.

Напомним, согласно подсчетам аналитиков CryptoRank, на адресах централизованных торговых площадок находится 1,3 млн BTC — 6,5% от совокупного рыночного предложения.