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Отменённые доверенности будут вносить в специальный реестр

Отменённые доверенности будут вносить в специальный реестр

05:07  Автор: Анна Шушкина



Данные об отмене простых и нотариальных доверенностей теперь должны вносить в единую информационную систему. Такой закон от 1 июля 2021 года № 267-ФЗ вступает в силу 29 декабря.

Реестр распоряжений об отмене доверенностей будет вести Федеральная нотариальная палата. Речь идёт о нотариальных документах и о простых доверенностях в письменной форме, а также о доверенностях, заключённых с использованием технических или электронных средств.

Сейчас Гражданский кодекс обязывает доверителя извещать об отмене доверенности человека, которому этот документ был выдан. А также — известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность.

Для каждого из указанных способов предусмотрены свои правила отмены действия документа и разные сроки. Сведения об отмене доверенности теперь будут вносить в специальный реестр распоряжений об отмене таких документов. Вести его будут в электронном формате в порядке, установленном законодательством о нотариате.

Законы, вступающие в силу с 29 декабря


Указанные правила позволят упростить гражданский оборот и сделать его менее рискованным. Все сведения обо всех отмененных доверенностях будут собраны в одной информационной системе, ранее поясняли авторы документы — депутаты Госдумы. При этом в законодательстве останется возможность публиковать данные об отменённых доверенностях, в том числе в официальном издании, где публикуют сведения о банкротстве.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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