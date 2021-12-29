Переход Юпитера в Знак Рыб 29 декабря 2021 года: какие Знаки Зодиака ощутят творческий кризис

Вадим Карасев

Юпитер сегодня совершает долгожданный переход в Знак Рыб, который знаменует собой начало нового этапа в жизни человечества. Однако сам день перехода может быть неблагоприятным, в особенности для некоторых Знаков.

Астрологи считают, что сегодня у многих возникнут большие проблемы с творческим мышлением, потому что на один день самая большая планета солнечной системы окажется в подвешенном состоянии. Что касается периода пребывания планеты в Рыбах в целом, то мы рекомендуем ознакомиться с рекомендациями от астролога Анжелы Перл. Она дала полезные советы каждому из Знаков на этот яркий и позитивный период.

Представителей каких Знаков Зодиака ожидают проблемы

В первую очередь это касается представителей тех Знаков Зодиака, для которых Юпитер является покровителем. Речь идет об Овне, Раке, Льве, Стрельце и Рыбах.

Остальным Знакам тоже будет тяжело поймать состояние потока. Будут трудности и с принятием решений. День окажется крайне непродуктивным, неблагоприятным и даже опасным для тех, кто занят в интеллектуальной сфере.

Как обойти проблемы стороной

Первый и самый очевидный совет — взять сегодня выходной. Бездельничать не обязательно — можно заняться подготовкой к новогодним праздникам: приготовить еду, докупить что-то необходимое.

Полезно будет убраться, чтобы встретить Юпитер в новом Знаке в чистоте и порядке. Это благотворно повлияет на ваше настроение и удачу во всех сферах. Также в этот день эксперты советуют сделать энергетическую чистку дома, проветрить помещения. Это поможет частично вернуть силу креативного мышления.

Овнам, Ракам, Львам, Стрельцам и Рыбам важно сделать чистку информационного пространства. Желательно удалить ненужные фотографии и контакты, спам, проверить компьютер на вирусы. Когда вокруг нас нет ничего лишнего, становится проще заниматься творчеством.

В этот день желательно не рисковать. Это касается всех сфер жизни — любовной, финансовой, рабочей. Старайтесь следовать правилам и быть предельно осторожными. Диссонанс Юпитера и Рыб в первый день их взаимодействия будет очень негативно влиять на предусмотрительность людей.

Старайтесь беречь свои нервы. Если сегодня вам придется повстречать на своем пути неприятного человека, лучше не идти на конфликт. Просто не обращайте внимание на то, как себя ведут окружающие. В спокойном состоянии гораздо проще заниматься творчеством