Певица Слава устроила дочери зимнюю сказку в честь ее первого юбилея

Певица Слава пригласила звездных гостей на вечеринку в честь 10-летия дочери Антонины. Российские артисты не перестают удивлять публику праздниками, которые устраивают в честь своих наследников. Еще не утих шум после торжества, которое закатил Филипп Киркоров своей дочке Алле-Виктории в честь ее 10-летия. И вот — новая звездная вечеринка в духе волшебной зимней сказки уже по поводу первого юбилея наследницы певицы Славы и ее мужа бизнесмена Анатолия Данилицкого — Антонины.Слава с дочерьми и Анатолий Данилицкий На 10-летие дочери счастливые родители организовали фантастическое действо в одном из ресторанов Москвы, интерьеры которого превратили в заснеженный лес, между деревьев которого прогуливались настоящие ламы и альпаки.Катя Лель Зрелищное ледовое шоу добавило мероприятию размаха, а бумажное шоу заставило восторженно затаить дыхание не только детей, но и взрослых. На торжестве присутствовало звездное семейство в полном составе, а Саша Морозова, старшая дочь Славы, подготовила специально для сестры концертную программу.Слава с дочерьми задувает свечи на именинном торте «Нам хотелось сделать этот день особенным, таким, чтобы Тоня вспоминала его с улыбкой и через сто лет! Я уверена, детей надо баловать, ведь детство так быстро проходит и надо успеть наполнить его самыми яркими эмоциями, которые будут согревать человека всю жизнь», — сказала певица Слава.Слава, Любовь Успенская, Юлия Савичева и другие звездные гости В числе звездных гостей оказались: Любовь Успенская, Анна Плетнева с группой «Винтаж», Анна Семенович, Люся Чеботина, Юлия Савичева, Юлия Барановская, ЗАЗА, Елена Воробей, Александр Арутюнов, Игорь Гуляев и другие звездные гости. Они поздравили юную юбиляршу, а некоторые даже порадовали Антонину своим пением.Слава с дочерьми и Игорь Гуляев Тоня выглядела просто роскошно, как настоящая леди. Мама и дочка оделись одном стиле, выбрав черно-золотые наряды в тематику торжества.Антонина Данилицкая Финальным аккордом стал большой салют в честь именинницы. Гости расходились довольными и счастливыми, именинница светилась от восторга, и именно ради этого все и затевалось.