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Писатель Гришковец возглавит общественный совет ФСИН

Писатель Гришковец возглавит общественный совет ФСИН

Общественный совет Федеральной службы исполнения наказаний возглавит писатель Евгений Гришковец. Обновить состав органа было решено неделю назад, а сегодня его новые участники избрали председателя.

До этого Гришковец резко высказался о недавних скандалах, касающихся пыток в российских тюрьмах. Деятель литературы потребовал принять максимально суровые меры по отношению к виновным.

"К пыткам я отношусь как любой нормальный человек - как к ужасу. Это надо искоренять. Всех, кто в этом участвовал, нужно наказывать. Если люди осуждены за тяжкие преступления, это не значит, что над ними можно издеваться", - сказал он недавно.

В ноябре текущего года в Сети появились ролики, на которых были запечатлены истязания заключенных, происходящие, как утверждается в видео, в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по региону уволило 18 сотрудников по результатам проверки. В конце ноября президент Владимир Путин сменил главу ФСИН.

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По материалам: uposters.ru

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