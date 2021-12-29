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Под Ростовом таможенники обнаружили 10 контрабандных биткоин-майнеров

Под Ростовом таможенники обнаружили 10 контрабандных биткоин-майнеров


Работники таможенного поста "Матвеев Курган" не пропустили через границу незадекларированные устройства для майнинга криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Автомобиль под управлением гражданина Украины прибыл на пропускной пункт со стороны РФ. В ходе досмотра таможенники обнаружили в багажнике и на заднем сидении автомобиля 10 ASIC-майнеров.


Гражданин сообщил, что устройства он приобрел у частного предпринимателя в Москве для личного пользования.


В отношении водителя открыто дело об административном правонарушении.


Напомним, в мае таможня Турции конфисковала 501 ASIC-майнер общей стоимостью 5 млн турецких лир ($600 000). На тот момент изъятая партия оборудования стала рекордной для страны.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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