Под Ростовом таможенники обнаружили 10 контрабандных биткоин-майнеров

Работники таможенного поста "Матвеев Курган" не пропустили через границу незадекларированные устройства для майнинга криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль под управлением гражданина Украины прибыл на пропускной пункт со стороны РФ. В ходе досмотра таможенники обнаружили в багажнике и на заднем сидении автомобиля 10 ASIC-майнеров.

Гражданин сообщил, что устройства он приобрел у частного предпринимателя в Москве для личного пользования.

В отношении водителя открыто дело об административном правонарушении.

Напомним, в мае таможня Турции конфисковала 501 ASIC-майнер общей стоимостью 5 млн турецких лир ($600 000). На тот момент изъятая партия оборудования стала рекордной для страны.