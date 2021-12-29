Подборка атмосферных заброшенных мест 29.12.2021

Жуткий заброшенный тематический парк «Путешествие Гулливера» в ЯпонииУсадьба ВиноградовоКорабли без капитановВ 1965 году капитан торговой четырехмачтовой шхуны La Merced привел ее в Анкоридж (Аляска) и пришвартовал у дальнего причала. Волей случая корабль оставили здесь на долгих 56 лет. За это время некогда гордое судно превратилось в лес.Не очень-то и ровный пацан, конечно…Самый заброшенный поселок ЗаполярьяЭто посёлок Комсомольский, Воркута, республика Коми. Несмотря на то, что большая часть посёлка просто заброшена, в нём всё ещё есть жизнь.Готовая локация для хоррор-экшенаЗаброшенная смотровая башня на Коралловом острове, Нассау, БагамыНезавершённые дома на берегу Иссык-Куля, КыргызстанЗаброшенный маяк в степиЗаброшенный дом, захваченный природойПустующий отель у чудесного озераЗаброшенная атомная электростанцияРуины храма в зарослях борщевикаЗаброшенная церковь в Новой ЛадогеСамолёты, которые никогда больше не взлетят