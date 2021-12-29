Подборка атмосферных заброшенных мест 29.12.2021
Сегодня, 14:50
Жуткий заброшенный тематический парк «Путешествие Гулливера» в Японии
Усадьба Виноградово
Корабли без капитанов
В 1965 году капитан торговой четырехмачтовой шхуны La Merced привел ее в Анкоридж (Аляска) и пришвартовал у дальнего причала. Волей случая корабль оставили здесь на долгих 56 лет. За это время некогда гордое судно превратилось в лес.
Не очень-то и ровный пацан, конечно…
Самый заброшенный поселок Заполярья
Это посёлок Комсомольский, Воркута, республика Коми. Несмотря на то, что большая часть посёлка просто заброшена, в нём всё ещё есть жизнь.
Готовая локация для хоррор-экшена
Заброшенная смотровая башня на Коралловом острове, Нассау, Багамы
Незавершённые дома на берегу Иссык-Куля, Кыргызстан
Заброшенный маяк в степи
Заброшенный дом, захваченный природой
Пустующий отель у чудесного озера
Заброшенная атомная электростанция
Руины храма в зарослях борщевика
Заброшенная церковь в Новой Ладоге
Самолёты, которые никогда больше не взлетят
По материалам: Sivator