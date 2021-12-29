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Подборка атмосферных заброшенных мест 29.12.2021

Подборка атмосферных заброшенных мест 29.12.2021
Жуткий заброшенный тематический парк «Путешествие Гулливера» в Японии

Усадьба Виноградово

Корабли без капитанов

В 1965 году капитан торговой четырехмачтовой шхуны La Merced привел ее в Анкоридж (Аляска) и пришвартовал у дальнего причала. Волей случая корабль оставили здесь на долгих 56 лет. За это время некогда гордое судно превратилось в лес.

Не очень-то и ровный пацан, конечно…

Самый заброшенный поселок Заполярья

Это посёлок Комсомольский, Воркута, республика Коми. Несмотря на то, что большая часть посёлка просто заброшена, в нём всё ещё есть жизнь.

Готовая локация для хоррор-экшена

Заброшенная смотровая башня на Коралловом острове, Нассау, Багамы

Незавершённые дома на берегу Иссык-Куля, Кыргызстан

Заброшенный маяк в степи

Заброшенный дом, захваченный природой

Пустующий отель у чудесного озера

Заброшенная атомная электростанция

Руины храма в зарослях борщевика

Заброшенная церковь в Новой Ладоге

Самолёты, которые никогда больше не взлетят
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По материалам: Sivator

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