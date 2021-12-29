Путин внёс в Госдуму новый законопроект о гражданстве

10:23 Автор: Наталия Васильева

Законопроект: № 49269-8

Президент Владимир Путин внёс в Госдуму новый проект федерального закона о гражданстве, который устанавливает категорию лиц, которым может предоставляться российское гражданство, и предусматривает сокращение числа требований к ряду категорий людей, принимаемых в гражданство.

В соответствии с законопроектом, гражданство может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю России и основы российского законодательства, обязуются соблюдать Конституцию и не представляют угрозу для безопасности страны. Одновременно документ сокращает число требований более чем к 20 категориям лиц при приёме в гражданство и признании их российскими гражданами.

Прежде всего речь идет о гражданах бывшего СССР, их детях, участниках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. В число лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства включены также лица, у которых в России проживают близкие родственники из числа российских граждан.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, с начала действия федерального закона от 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» в российское гражданство принято более 7,3 миллиона человек. В целом он обеспечивал необходимое регулирование отношений, связанных с приобретением и прекращением гражданства. Однако изменения, внесенные в Конституцию Российской Федерации по результатам общероссийского голосования, состоявшегося 1 июля 2020 года, более остро поставили вопросы, накопившиеся со дня принятия этого федерального закона.

Согласно внесённому Президентом законопроекту, лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах Государственной границы Российской Федерации), также получают право на упрощённое приобретение гражданства Российской Федерации без прохождения процедуры признания их носителями русского языка.

Кроме того, обновлённый институт признания российским гражданином распространяется на более широкий круг лиц. Это не только граждане бывшего СССР, которые проживали на территории России по состоянию на 6 февраля 1992 года. В соответствии с законопроектом российскими гражданами также могут быть признаны: люди, родившиеся на территории Российской Федерации (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 года; лица, хотя бы один из родителей которых на момент их рождения являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории России (территории РСФСР); военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией Российской Федерации и располагавшихся на территориях других государств. Согласно законопроекту, наличие у этих лиц иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их российскими гражданами.

Возможность упрощённого приобретения гражданства РФ предусматривается также для лиц, которые до сих пор были вынуждены использовать непростую процедуру восстановления сроков подачи заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации через Комиссию по вопросам гражданства при президенте.

В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации наделяются МВД России и МИД России.

Передача полномочия главы государства по принятию решений по вопросам гражданства Российской Федерации федеральным органам исполнительной власти сократит срок рассмотрения вопросов гражданства (с одного года в рамках действующего общего порядка приема в гражданство Российской Федерации до трех месяцев) и в целом обеспечит более логичное функционирование системы принятия этих решений.

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