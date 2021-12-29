Remedy будет работать совместно с Tencent над своим условно-бесплатным шутером





Студия Remedy одновременно работает над несколькими проектами. Буквально сейчас команда Remedy заканчивает разработку сюжетного режима CrossFireX, который выйдет в начале февраля на приставках Xbox, плюс у нее в разработке находится свой личный крупный проект — это Alan Wake 2. Еще несколько месяцев назад было объявлено, что Remedy трудится и над своим условно-бесплатным шутером, рассчитанным на мультиплеер, который известен под кодовым названием Vanguard.

Сегодня студия Remedy объявила, что заключила партнерство с компанией Tencent по разработке и изданию своей игры, которая известна как Vanguard. Согласно сделке, издательство Tencent поможет в разработке (в том числе финансово) и выпустит игру Remedy на азиатских рынках. Плюс Tencent получила права на разработку мобильной версии игры.

Отмечается, что бюджет у Vanguard от Remedy находится на уровне полноценных AAA-проектов. На данный момент игра находится на ранней стадии создания — происходит оценка и одобрение концептов. Ранее было известно, что Vanguard от Remedy станет кооперативным многопользовательским шутером, в котором будет узнаваться фирменный стиль студии — «проработанный мир, персонажи и хороший сюжет».